روسيا: أمريكا والاتحاد الأوروبي يضغطان على أرمينيا للانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي

MENAFN - Al-Borsa News) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، إن واشنطن وبروكسل تمارسان ضغوطا على يريفان حتى تتخذ القيادة الأرمينية قرارا بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقالت زاخاروفا“تحاول واشنطن وبروكسل إقناع القيادة الأرمينية بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلنطي“ناتو”، وتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان دون الأخذ في الاعتبار حقوق وأمن أرمن ناجورنو كاراباخ”، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

ورغم اعتماد أرمينيا على شراكة أمنية مع روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، توترت علاقاتهما بشدة بعد الحرب على أوكرانيا في عام 2022.

وكتب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف على تطبيق التراسل تيليجرام“نحث واشنطن على الامتناع عن الكلمات والأفعال شديدة الخطورة التي تؤدي إلى زيادة مصطنعة في العداء ضد روسيا في أرمينيا”.





أ ش أ