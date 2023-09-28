روسيا: أمريكا والاتحاد الأوروبي يضغطان على أرمينيا للانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، إن واشنطن وبروكسل تمارسان ضغوطا على يريفان حتى تتخذ القيادة الأرمينية قرارا بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقالت زاخاروفا“تحاول واشنطن وبروكسل إقناع القيادة الأرمينية بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلنطي“ناتو”، وتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان دون الأخذ في الاعتبار حقوق وأمن أرمن ناجورنو كاراباخ”، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
ورغم اعتماد أرمينيا على شراكة أمنية مع روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، توترت علاقاتهما بشدة بعد الحرب على أوكرانيا في عام 2022.
وكتب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف على تطبيق التراسل تيليجرام“نحث واشنطن على الامتناع عن الكلمات والأفعال شديدة الخطورة التي تؤدي إلى زيادة مصطنعة في العداء ضد روسيا في أرمينيا”.
أ ش أ
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