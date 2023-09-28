الدولار عند أعلى مستوى في 10 أشهر والين واليورو يتراجعان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الأربعاء ليرسل اليورو إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، إذ يراهن المستثمرون على أن أداء الاقتصاد الأمريكي سيكون أفضل من منافسيه بفضل رفع أسعار الفائدة.
واستقرت سندات الخزانة الأمريكية بعد موجة بيع على نطاق واسع مؤخرا، على الرغم من بقاء العوائد بالقرب من أعلى مستويات مسجلة منذ 16 عاما، مما حافظ على استمرار الطلب القوي على الدولار.
ومع ذلك خالفت بيانات الاقتصاد الأمريكي القوية توقعات المستثمرين بحدوث تباطؤ وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأسبوع الماضي من أنه قد يزيد أسعار الفائدة مجددا ويحافظ على هذا الارتفاع لمدة أطول.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 106.61، وهو أعلى مستوى منذ 30 نوفمبر الماضي.
وانخفض اليورو إلى 1.05125 دولار، وهو أدنى مستوى منذ السادس من يناير وسجل الإسترليني 1.21310 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 مارس.
وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعثر الين الذي انخفض إلى أدنى مستوى منذ 11 شهرا عند 149.4 مقابل الدولار الواحد.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة إلى 0.6380 دولار.
ونزل الدولار النيوزيلندي 0.26 بالمئة إلى 0.5931 دولار.
رويترز
MENAFN28092023000202011048ID1107158229
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.