الدولار عند أعلى مستوى في 10 أشهر والين واليورو يتراجعان

MENAFN - Al-Borsa News) صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الأربعاء ليرسل اليورو إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، إذ يراهن المستثمرون على أن أداء الاقتصاد الأمريكي سيكون أفضل من منافسيه بفضل رفع أسعار الفائدة.

واستقرت سندات الخزانة الأمريكية بعد موجة بيع على نطاق واسع مؤخرا، على الرغم من بقاء العوائد بالقرب من أعلى مستويات مسجلة منذ 16 عاما، مما حافظ على استمرار الطلب القوي على الدولار.

ومع ذلك خالفت بيانات الاقتصاد الأمريكي القوية توقعات المستثمرين بحدوث تباطؤ وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأسبوع الماضي من أنه قد يزيد أسعار الفائدة مجددا ويحافظ على هذا الارتفاع لمدة أطول.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 106.61، وهو أعلى مستوى منذ 30 نوفمبر الماضي.

وانخفض اليورو إلى 1.05125 دولار، وهو أدنى مستوى منذ السادس من يناير وسجل الإسترليني 1.21310 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 مارس.

وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعثر الين الذي انخفض إلى أدنى مستوى منذ 11 شهرا عند 149.4 مقابل الدولار الواحد.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة إلى 0.6380 دولار.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.26 بالمئة إلى 0.5931 دولار.





رويترز