بوتين يأمر الحكومة بضمان استقرار أسعار الوقود بالتجزئة

MENAFN - Al-Borsa News) أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية يوم الأربعاء بالتأكد من استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة، في مسعاه لفرض تدابير إضافية لإحداث توازن بالسوق عقب فرض حظر على تصدير البنزين والديزل.

وقال بوتين أيضا للحكومة إنها بحاجة إلى التحرك سريعا وإن مراجعة ضرائب قطاع النفط أحد الخيارات المطروحة.

وفرضت الحكومة يوم الخميس الماضي حظرا مؤقتا على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا مجموعة من أربع دول سابقة بالاتحاد السوفيتي، وذلك من أجل كبح تزايد أسعار الوقود المحلية.

وبدأت الأسعار في الارتفاع مجددا بعد إعلان تخفيف القيود في مطلع الأسبوع على الرغم من تراجعها في بادئ الأمر في بورصة السلع المحلية.

وقال بوتين“اتُخذت الإجراءات، لكن الأسعار ترتفع... يحتاج المستهلك إلى نتيجة”. وأضاف“أطلب منكم التعامل مع الأحداث بشكل أسرع”.





رويترز