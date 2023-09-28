جيه بي مورجان يفوز بعقد للتحقق من المعاملات المالية لوزارة الخزانة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) أبرمت وزارة الخزانة الأمريكية“اتفاقية وكالة مالية” مع بنك“جيه بي مورجان”، لتقديم خدمات التحقق من صحة الحسابات للوكالات الحكومية الفيدرالية.

وفاز“جيه بي مورجان” الذي يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة، بالعقد الذي يمتد لخمس سنوات على الأقل بعد عملية اختيار تنافسية، لكن لم يكشف أي من الطرفين عن شروط الاتفاق المالية.

وبموجب العقد سيتحقق البنك من معلومات الدفع المهمة للحكومة الفيدرالية قبل إصدار المدفوعات، بما في ذلك التحقق من تفاصيل الدفع باستخدام شبكته الواسعة من معلومات العملاء الآمنة بالإضافة إلى بيانات الصناعة التي يصل إليها البنك بانتظام لمعالجة الدفع.

في السنة المالية 2022، صرفت الخدمة المالية بوزارة الخزانة ما يقرب من 1.4 مليار دفعة للوكالات الفيدرالية يبلغ مجموعها 5.27 تريليون دولار، بما في ذلك مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والتأمين ضد البطالة واسترداد الضرائب.

وسجلت الحكومة ما يقدر بنحو 247 مليار دولار من المدفوعات غير السليمة، بما في ذلك المدفوعات الزائدة والمدفوعات الناقصة والمدفوعات التي لم يكن ينبغي سدادها، وسيكون على البنك التحقق من مثل هذه المعاملات قبل تسجيلها.





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