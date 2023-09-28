قيمة استثمار أمجين في شركة للأدوية الحيوية تقفز 200% خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية“أمجين” الأربعاء، تضاعف قيمة استثمارها في شركة“نيمورا ثيرابيوتكس- Nemora Therapeutics” للأدوية الحيوية إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه قبل إدراج الأسهم.
وقالت“أمجين” في إفصاح مقدم للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إنها تمتلك 35.4 مليون سهم في“نيمورا” أو نحو 23.2% من الأسهم القائمة للشركة.
وذكرت أن استثمارها في الشركة بدأ بشراء أسهم ممتازة بنحو 110 ملايين دولار ومنح بعض حقوق الترخيص الحصرية، وهو ما أعلنت عنه الشركة في أكتوبر 2021.
ومع إغلاق الطرح العام الأولي لـ”نيومورا” في التاسع عشر من سبتمبر، تم تحويل الأسهم الممتازة إلى 33.6 مليون سهم من الأسهم العادية، إلى جانب شراء 1.8 مليون سهم عادي مقابل 30 مليون دولار بسعر الاكتتاب العام البالغ 17 دولارًا.
وهذا يعني أن“أمجين” أنفقت 140 مليون دولار لبناء حصتها في“نيومورا”، وبناءً على سعر إغلاق الثلاثاء البالغ 11.71 دولار لسهم الشركة، بلغت قيمة حصة“أمجين” 414.2 مليون دولار، أو 195.8% أكثر مما أنفقته.
أرقام
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