قيمة استثمار أمجين في شركة للأدوية الحيوية تقفز 200% خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية“أمجين” الأربعاء، تضاعف قيمة استثمارها في شركة“نيمورا ثيرابيوتكس- Nemora Therapeutics” للأدوية الحيوية إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه قبل إدراج الأسهم.

وقالت“أمجين” في إفصاح مقدم للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إنها تمتلك 35.4 مليون سهم في“نيمورا” أو نحو 23.2% من الأسهم القائمة للشركة.

وذكرت أن استثمارها في الشركة بدأ بشراء أسهم ممتازة بنحو 110 ملايين دولار ومنح بعض حقوق الترخيص الحصرية، وهو ما أعلنت عنه الشركة في أكتوبر 2021.

ومع إغلاق الطرح العام الأولي لـ”نيومورا” في التاسع عشر من سبتمبر، تم تحويل الأسهم الممتازة إلى 33.6 مليون سهم من الأسهم العادية، إلى جانب شراء 1.8 مليون سهم عادي مقابل 30 مليون دولار بسعر الاكتتاب العام البالغ 17 دولارًا.

وهذا يعني أن“أمجين” أنفقت 140 مليون دولار لبناء حصتها في“نيومورا”، وبناءً على سعر إغلاق الثلاثاء البالغ 11.71 دولار لسهم الشركة، بلغت قيمة حصة“أمجين” 414.2 مليون دولار، أو 195.8% أكثر مما أنفقته.





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