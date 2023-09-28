البنوك التونسية تقرض الدولة بنسب تلامس 10%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبرزت بيانات التونسية للمقاصة، وهي هيئة حكومية تعمل بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية، أن البنوك وإلى جانبها بعض المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وما شابهها، تقرض الدولة بنسب فائدة تلامس 10 بالمائة.
وأوضحت المعطيات المفصح عنها- وفق ما نشرته الإذاعة التونسية – ، أن القروض في صيغة سندات خزينة، والتي تحل آجال استحقاقها بعد سنة، تصل نسبة الفائدة الموظفة عليها بين 9.20 بالمائة و9.21 بالمائة.
وفي خصوص السندات المستحقة على 5 سنوات فإن نسبة الفائدة الموظفة عليها تتراوح بين 9.84 بالمائة و9.86 بالمائة في حين ترتفع نسبة الفائدة إلى أقصاها عند 9.9 بالمائة عندما يتعلق الامر باقتراض الدولة لأموال في شكل سندات خزينة طويلة الأمد على عشر سنوات.
يذكر ان متابعة نسب فوائد سندات الخزينة قد بدأ أواخر ديسمبر 2017 وذلك في إطار تمكين المقرضين من تقييم جدوى تمويلاتهم. وتم، مؤخرا، اعتماد صيغة جديدة لمتابعة الفوائد من خلال إدماج أقساط القروض الوطنية التي تصدرها الدولة بفوائد متغيرة، وذك وفق بيان أصدرته مؤخرا التونسية للمقاصة.
أ ش أ
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