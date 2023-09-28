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البنوك التونسية تقرض الدولة بنسب تلامس 10%

9/28/2023 8:00:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبرزت بيانات التونسية للمقاصة، وهي هيئة حكومية تعمل بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية، أن البنوك وإلى جانبها بعض المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وما شابهها، تقرض الدولة بنسب فائدة تلامس 10 بالمائة.

وأوضحت المعطيات المفصح عنها- وفق ما نشرته الإذاعة التونسية – ، أن القروض في صيغة سندات خزينة، والتي تحل آجال استحقاقها بعد سنة، تصل نسبة الفائدة الموظفة عليها بين 9.20 بالمائة و9.21 بالمائة.

وفي خصوص السندات المستحقة على 5 سنوات فإن نسبة الفائدة الموظفة عليها تتراوح بين 9.84 بالمائة و9.86 بالمائة في حين ترتفع نسبة الفائدة إلى أقصاها عند 9.9 بالمائة عندما يتعلق الامر باقتراض الدولة لأموال في شكل سندات خزينة طويلة الأمد على عشر سنوات.

يذكر ان متابعة نسب فوائد سندات الخزينة قد بدأ أواخر ديسمبر 2017 وذلك في إطار تمكين المقرضين من تقييم جدوى تمويلاتهم. وتم، مؤخرا، اعتماد صيغة جديدة لمتابعة الفوائد من خلال إدماج أقساط القروض الوطنية التي تصدرها الدولة بفوائد متغيرة، وذك وفق بيان أصدرته مؤخرا التونسية للمقاصة.


أ ش أ

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