العراق: نسعى لتعزيز التعاون مع الإمارات بقطاع التعدين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم، اليوم، سعي بلاده إلى تعزيز التعاون مع الإمارات في قطاع التعدين.
وقال النجم – في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش أعمال الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين – إن هناك تعاونا وتكاملا بين البلدين، ونسعى إلى تعزيزه بقطاع التعدين، مؤكدا أن قطاع التعدين يحظى بأهمية كبيرة في الدول العربية ومع تنامي تأثيرات التغيرات المناخية ستتجه العديد من البلدان إلى قطاع التعدين بهدف استغلال الموارد واستدامتها والتقليل من الاعتماد على النفط.
وأعرب عن تطلع العراق خلال الفترة المقبلة إلى الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية، حيث سيشهد قطاع التعدين زيادة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على زيادة مساهمة قطاع التعدين إلى 10% في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بما يفتح المجال لدعم صناعات أخرى وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأشار الصناعة والمعادن العراقي إلى أن بلاده تستهدف الاستثمار في قطاع الكبريت والفوسفات والسيليكا والصناعات الاسمنتية، لاسيما وأن العراق به أكبر احتياطي للكبريت في العالم وثاني احتياطي للفوسفات في العالم بواقع 10 مليارات طن وغيرها من المعادن الأخرى.
أ ش أ
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