العراق: نسعى لتعزيز التعاون مع الإمارات بقطاع التعدين

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم، اليوم، سعي بلاده إلى تعزيز التعاون مع الإمارات في قطاع التعدين.

وقال النجم – في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش أعمال الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين – إن هناك تعاونا وتكاملا بين البلدين، ونسعى إلى تعزيزه بقطاع التعدين، مؤكدا أن قطاع التعدين يحظى بأهمية كبيرة في الدول العربية ومع تنامي تأثيرات التغيرات المناخية ستتجه العديد من البلدان إلى قطاع التعدين بهدف استغلال الموارد واستدامتها والتقليل من الاعتماد على النفط.

وأعرب عن تطلع العراق خلال الفترة المقبلة إلى الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية، حيث سيشهد قطاع التعدين زيادة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على زيادة مساهمة قطاع التعدين إلى 10% في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بما يفتح المجال لدعم صناعات أخرى وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأشار الصناعة والمعادن العراقي إلى أن بلاده تستهدف الاستثمار في قطاع الكبريت والفوسفات والسيليكا والصناعات الاسمنتية، لاسيما وأن العراق به أكبر احتياطي للكبريت في العالم وثاني احتياطي للفوسفات في العالم بواقع 10 مليارات طن وغيرها من المعادن الأخرى.





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