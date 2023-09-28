جولدمان ساكس: هناك احتمال بنسبة 90% لإغلاق الحكومة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى الخبراء الاقتصاديون في بنك“جولدمان ساكس”، أن فرص تجنب الحكومة الأمريكية للإغلاق خلال الأيام الثلاثة المقبلة تبدو ضئيلة، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر.
وكتب“جان هاتزيوس”، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث العالمية لدى المقرض الأمريكي، في مذكرة للمستثمرين:“استمرت احتمالات الإغلاق هذا العام لعدة أشهر، ونعتقد حاليًا أنها ارتفعت إلى 90%”، بحسب“ياهو فاينانس”.
وأضاف“هاتزيوس”:“منذ 30 يناير، لم يتم إحراز تقدم يذكر ولم يتبق سوى القليل من الوقت، ومن غير المحتمل أن يوافق الكونجرس على تمديد قصير الأجل، لذلك ما زلنا نتوقع الإغلاق في وقت لاحق من الربع الرابع”.
ويتوقع الاقتصاديون في“جولدمان ساكس” أن يؤدي الإغلاق إلى خصم 0.2% من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، عن كل أسبوع.
وتشمل تداعيات الإغلاق، توقف إصدار البيانات الاقتصادية من الوكالات الحكومية إلى ما بعد إعادة فتح الحكومة، وتعطل الخدمات الفيدرالية، وسيتم منح العمال الفيدراليين إجازات بدون أجر.
وفي محاولة من مجلس الشيوخ لتجنب الإغلاق، أصدر مساء الثلاثاء مشروع قانون مؤلف من 79 صفحة، من شأنه أن يبقي الحكومة مفتوحة حتى 17 نوفمبر، وهو مصمم لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات حول صفقة إنفاق أوسع يجب أن يوافق عليها الكونجرس قبل نهاية العام.
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