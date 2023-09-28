جولدمان ساكس: هناك احتمال بنسبة 90% لإغلاق الحكومة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) يرى الخبراء الاقتصاديون في بنك“جولدمان ساكس”، أن فرص تجنب الحكومة الأمريكية للإغلاق خلال الأيام الثلاثة المقبلة تبدو ضئيلة، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر.

وكتب“جان هاتزيوس”، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث العالمية لدى المقرض الأمريكي، في مذكرة للمستثمرين:“استمرت احتمالات الإغلاق هذا العام لعدة أشهر، ونعتقد حاليًا أنها ارتفعت إلى 90%”، بحسب“ياهو فاينانس”.

وأضاف“هاتزيوس”:“منذ 30 يناير، لم يتم إحراز تقدم يذكر ولم يتبق سوى القليل من الوقت، ومن غير المحتمل أن يوافق الكونجرس على تمديد قصير الأجل، لذلك ما زلنا نتوقع الإغلاق في وقت لاحق من الربع الرابع”.

ويتوقع الاقتصاديون في“جولدمان ساكس” أن يؤدي الإغلاق إلى خصم 0.2% من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، عن كل أسبوع.

وتشمل تداعيات الإغلاق، توقف إصدار البيانات الاقتصادية من الوكالات الحكومية إلى ما بعد إعادة فتح الحكومة، وتعطل الخدمات الفيدرالية، وسيتم منح العمال الفيدراليين إجازات بدون أجر.

وفي محاولة من مجلس الشيوخ لتجنب الإغلاق، أصدر مساء الثلاثاء مشروع قانون مؤلف من 79 صفحة، من شأنه أن يبقي الحكومة مفتوحة حتى 17 نوفمبر، وهو مصمم لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات حول صفقة إنفاق أوسع يجب أن يوافق عليها الكونجرس قبل نهاية العام.





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