عرسهما انقلب مأتماً.. شاهد الرقصة الأولى لعروسي العراق

MENAFN - Khaberni) خبرني - خلال دقائق لا بل ثوانٍ، تحول حفل زفاف بالحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق إلى فاجعة بعد أن التهم حريق مفاجئ القاعة.

فمشاهد الرقصة الأولى للعروسين قبل الكارثة، والتي انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، انقلبت كابوساً في لحظات.

إذ لم تكن حنين تتوقع أن تتحول رقصتها تلك مع زوجها ريفان، التي غالباً ما تشكل ذكرى مفرحة لأي عروس، إلى نحيب وبكاء.

كما لم تتصور يوماً أن ينقلب قطع قالب الحلوى الضخم في زفافها إلى صورة أليمة، لن تفارقها يوماً.





مقتل 100 على الأقل

يذكر أن 100 شخص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء جراء إطلاق "ألعاب نارية" بقاعة العرس في قضاء الحمدانية، في أرقام غير نهائية أعلنتها السلطات الأربعاء.

فيما بينت التحقيقات أن الألعاب النارية والأقمشة سريعة الاشتعال في سقف القاعة كانتا السبب الرئيسي لاندلاع النار.





تفاصيل مروعة

كما أظهرت أنه لم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة، عقب اشتعال النيران، و أن باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النارتسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة.





حوادث سابقة

يشار إلى أنه غالباً ما لا يتم الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيما بقطاعي البناء والنقل.

كما أن البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

ففي أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصاً جراء حريق بمستشفى لمرضى كوفيد في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين.

ثم بعد ذلك ببضعة أشهر، في يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصاً حتفهم جراء حريق في مستشفى بالناصرية جنوب البلاد اندلع في جناح لمرضى كوفيد.

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