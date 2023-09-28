شاهين أول متنبئة جوية أردنية لأكثر من 23 عاما

MENAFN - Khaberni) خبرني -أمضت ليلى شاهين حوالي ثلاثة وعشرين عاما في مهنة التنبؤات الجوية، لتصبح أول متنبئة جوية في المملكة، بعد أن أمضت سنوات دراسية عديدة أتبعتها بسنوات من التدريب والعمل الفعلي، كمتطلبات يجب اجتيازها شرطا للتنبؤ الدقيق بأحوال الطقس.

وروت قصة دخولها عالم التنبؤات الجوية، وهو العلم الذي تعتمد عليه حركة الطيران بكل أنواعه، وحياة الناس في المجتمع بأدق التفاصيل التي يحتاجها في الأحوال الجوية اليومية، وذلك وفقا اتصريح لوكالة بترا.



تؤكد شاهين أن لقب متنبئ جوي لا يحصل عليه الشخص إلا بعد سنوات عديدة يثبت من خلالها قدرته على التنبؤ بالأنواء الجوية؛ ففي مجال الأرصاد الجوية ورغم ندرة وجود فرص لدراسة علم الأرصاد الجوية محليا، وقلة إقبال السيدات على العمل ضمن هذا الميدان، إلا أن شاهين التي شغلت منصب مديرة التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية منذ ما يقارب عامين، كانت المتنبئة الجوية الوحيدة في الأردن لمدة 23 عاما.

وتقول شاهين إن التنبؤات الجوية مهنة في غاية الصعوبة، وقطاع حساس جدا لا يحمل أي خطأ، وحتى يمكن الاستفادة من أي متنبئ جوي يجب أن يمتلك 5 سنوات من الخبرة على الأقل، لصعوبة مهمة التنبؤات الجوية، والتي لا تشكل أكثر من 20 بالمئة من مهام العمل المطلوبة في العمل، لأن التنبؤات الجوية بالأصل وجدت حماية لشؤون الطيران وخدمته سواء أكان مدنيا أو عسكريا.

وأشارت إلى ندرة وجود تخصص للأرصاد الجوية في الأردن بين التخصصات الجامعية، وعند الانتهاء من دراسة التخصص ينبغي أخذ دورة رصد جوي لمدة 6 أشهر ثم دورة تنبؤات جوية لمدة 9 أشهر، ثم الخبرة العملية لمدة 3 سنوات حتى يعتمد عليه كمتنبئ جوي.

وأشارت شاهين التي شغلت قبل منصبها الحالي رئاسة قسم تنبؤات شؤون الطيران في مطار الملكة علياء كأول امرأة تحمل هذا المسمى، إلى أن المرأة تبذل بشكل عام في كل مجالات العمل مجهودا مضاعفا حتى تتمكن من إثبات قدراتها.

وبينت أن أبرز التحديات التي واجهتها أنها كانت الوحيدة في هذا الميدان، بالإضافة إلى أن الطقس لا يخضع لحدود الوقت، وتكون تنبؤات الطقس دائما في حالة تحديث وتطور مستمر، ويعتمد على استمرارية قراءة خرائط الطقس، حيث تجب متابعة المعطيات الجوية كتتبع درجات الحرارة والجبهات الهوائية وغيرها لتزويد قطاع الطيران بالمعلومات اللازمة عند وجود حالات جوية مؤثرة، ما يتطلب الاستعداد في أي وقت من اليوم.

وتفرق شاهين بين التنبؤات والرصد الجوي، فالرصد عبارة عن متابعة عناصر الطقس الحالية الموجودة فعليا، أما التنبؤات فهي قائمة على توقع ما سيحدث، وحتى يحدث التوقع لا بد من رصد الحالة الأولية للغلاف الجوي ككل، ويجري ذلك عن طريق رصد عناصر الطقس في الغلاف الجوي في كل العالم، وهو عبارة عن نظام واحد يعتمد على بعضه البعض؛ فأي تغيير في أي مكان سيؤثر على كامل الغلاف.

وأكدت أن منظمة الأرصاد العالمية يزودها الراصدون في جميع أنحاء العالم كل ساعة من خلال توجههم لحديقة الرصد، ورصد عناصر الطقس لمعرفة الحالة الأولية للغلاف الجوي، وعليها تبنى التنبؤات بعد إدخالها للحاسبات المتخصصة في مراكز تجميع المعلومات حول العالم ويطلق عليها (سوبر كومبيوتر) وتعاود بثها للعالم.

وبينت أن الأنظمة الجوية في الغلاف الجوي تتحرك سويا، وهو ما تقوم عليه نظرية تأثير الفراشة، وهذا الغلاف مترابط مع بعضه البعض، وأي تغيير في أي منطقة يؤثر على الأنظمة الجوية كافة.

ولفتت إلى أن هذه المدخلات التي تزود بها الحاسبات، هي عبارة عن كمية كبيرة من المعلومات لكنها لا تعد شيئا مقارنة مع المعلومات التي تلتقطها الأقمار الصناعية، والتي تتيح الرصد الجوي في الأماكن التي يصعب إقامة محطات رصد فيها؛ كالصحاري والمحيطات والغابات من سطح الأرض حتى الغلاف الجوي، بالإضافة إلى أجهزة الرصد على الطائرات والبواخر.

وأكدت أن التنبؤات الجوية في الأردن حققت حوالي 95 بالمئة من الدقة، مشيرة إلى أن التنبؤات الفصلية على سبيل المثال لا يمكن لها أن تكون ذات مستوى عال من الدقة نظرا لاحتمالية حدوث التغيرات في أي وقت على الأنظمة الجوية، فكلما امتد وقت التنبؤات المستقبلية انخفضت الدقة وترتفع خلال 3 أو 4 أيام فقط، وتتناقص بعدها.

وقالت المتنبئة الجوية ياسمين عبيد التي تعد إحدى 4 متنبئات جرى تعيينهن حديثا، أنها تلقت دورة في الرصد الجوي ثم بعدها خضعت لدورة أخرى في التنبؤ وهي تمر الآن بفترة تدريبية تخضع باستمرار لتقييم من قبل رئيس القسم ومديرة المديرية.

وأشارت إلى أن فترات العمل تمتد لتشمل ساعات اليوم كاملا، مبينة أن طبيعة هذا العمل تتطلب التفكير في معطيات الخرائط الجوية "الديناميكية"، وهو أمر بعيد تماما عن "الروتين".

من جهته قال مدير مركز التدريب في دائرة الأرصاد الجوية الدكتور عبد المنعم القرالة إن المركز الذي أسس منذ أكثر من نصف قرن، يقصده المتدربون من معظم الدول العربية للمشاركة في الدورات التدريبية التي عادة ما تمتد إلى 6 أشهر للدورة الواحدة، بينما تمتد دورة التنبؤ الجوي لمدة 9 أشهر بمعدل 1008 ساعات تدريبية.

وأشار إلى أن المركز المتخصص في الرصد والتنبؤات الجوية عقد 108 دورات حتى نهاية الشهر الماضي، وتخرج منه 828 متدربا من البلدان العربية كافة منذ بداية تأسيسه.

وأوضح أن تعليمات المركز لم تكن تسمح للأفراد بالتدرب فيه قبل تحديثها عام 2021، وأصبح التدريب ممكنا لأية جهة، مبينا أن مدير مركز التدريب بصفته الوظيفية هو عضو في منظمة الأرصاد العالمية كمنسق للتدريب، وأيضا هو عضو في جامعة الدول العربية في لجنة التدريب وبناء القدرات.