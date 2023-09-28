الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى إغلاق خلال 6 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الأربعاء، مع تقييم بيانات أظهرت تأثر النشاط الاقتصادي ضمن تداعيات تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، تباطؤ معدل اقتراض الشركات في منطقة اليورو خلال أغسطس، لينمو بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.2% في يوليو، مسجلاً أقل وتيرة للنمو الشهري منذ عام 2015.

وتراجع المعروض النقدي“إم 3” في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بعد انخفاض 0.4% في يوليو، كما تباطؤ معدل النمو السنوي للقروض المقدمة للأسر إلى 1.0% في أغسطس من 1.3% في يوليو.

وأدت المعنويات السلبية لانخفاض الإسترليني واليورو إلى أدنى مستوياتهما في ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي مع استمرار البيانات الاقتصادية القاتمة في التأثير على أذهان المستثمرين.

ويهتم المستثمرون الخميس بصدور بيانات أولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا، قبل يوم واحد من إعلانها في منطقة اليورو، بالتزامن مع خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد”.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 446.9 نقطة، مع تراجع قطاع السيارات، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 28 مارس الماضي.

وفي حين استقر“كاك” الفرنسي عند 7071 نقطة، انخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.25% مسجلًا 15217 نقطة، وهبط“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.45% عند 7593 نقطة.





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