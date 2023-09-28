الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى إغلاق خلال 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الأربعاء، مع تقييم بيانات أظهرت تأثر النشاط الاقتصادي ضمن تداعيات تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، تباطؤ معدل اقتراض الشركات في منطقة اليورو خلال أغسطس، لينمو بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.2% في يوليو، مسجلاً أقل وتيرة للنمو الشهري منذ عام 2015.
وتراجع المعروض النقدي“إم 3” في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بعد انخفاض 0.4% في يوليو، كما تباطؤ معدل النمو السنوي للقروض المقدمة للأسر إلى 1.0% في أغسطس من 1.3% في يوليو.
وأدت المعنويات السلبية لانخفاض الإسترليني واليورو إلى أدنى مستوياتهما في ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي مع استمرار البيانات الاقتصادية القاتمة في التأثير على أذهان المستثمرين.
ويهتم المستثمرون الخميس بصدور بيانات أولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا، قبل يوم واحد من إعلانها في منطقة اليورو، بالتزامن مع خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد”.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 446.9 نقطة، مع تراجع قطاع السيارات، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 28 مارس الماضي.
وفي حين استقر“كاك” الفرنسي عند 7071 نقطة، انخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.25% مسجلًا 15217 نقطة، وهبط“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.45% عند 7593 نقطة.
أرقام
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