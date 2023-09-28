الواثق بالله يؤكد تقديم كافة التسهيلات لتنظيم معرض التجارة البينية الأفريقي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، على الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية في مصر لمنح كافة التسهيلات والدعم اللازم لتنظيم معرض التجارة البينية الأفريقي.
وقال إنه من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الدول الأفريقية للمشاركة بوفود رسمية ورجال أعمال وشركات عارضة؛ بما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية والأفريقية لإبرام عقود وصفقات تجارية واستثمارية طوال فترة إقامة المعرض الذي من المقرر انعقاده خلال الفترة 9 إلى 15 نوفمبر القادم.
جاء ذلك خلال الفعالية التى نظمها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في إطار الاستعدادت الجارية لإستضافة مصر لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقي.
من جانبها، استعرضت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ورئيس اللجنة التنفيذية لمعرض التجارة البينية الأفريقي، الترتيبات الجارية لإستضافة المعرض حيث استعرضت كافة الخطوات التي تم اتخاذها من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة في سبيل خروج هذا الحدث الهام بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع مكانة مصر في القارة الأفريقية.
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