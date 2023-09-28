الواثق بالله يؤكد تقديم كافة التسهيلات لتنظيم معرض التجارة البينية الأفريقي

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، على الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية في مصر لمنح كافة التسهيلات والدعم اللازم لتنظيم معرض التجارة البينية الأفريقي.

وقال إنه من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الدول الأفريقية للمشاركة بوفود رسمية ورجال أعمال وشركات عارضة؛ بما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية والأفريقية لإبرام عقود وصفقات تجارية واستثمارية طوال فترة إقامة المعرض الذي من المقرر انعقاده خلال الفترة 9 إلى 15 نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال الفعالية التى نظمها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في إطار الاستعدادت الجارية لإستضافة مصر لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقي.

من جانبها، استعرضت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ورئيس اللجنة التنفيذية لمعرض التجارة البينية الأفريقي، الترتيبات الجارية لإستضافة المعرض حيث استعرضت كافة الخطوات التي تم اتخاذها من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة في سبيل خروج هذا الحدث الهام بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع مكانة مصر في القارة الأفريقية.