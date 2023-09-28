Thursday, 28 September 2023 05:39 GMT

الواثق بالله يؤكد تقديم كافة التسهيلات لتنظيم معرض التجارة البينية الأفريقي

9/28/2023 8:00:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، على الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية في مصر لمنح كافة التسهيلات والدعم اللازم لتنظيم معرض التجارة البينية الأفريقي.

وقال إنه من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الدول الأفريقية للمشاركة بوفود رسمية ورجال أعمال وشركات عارضة؛ بما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية والأفريقية لإبرام عقود وصفقات تجارية واستثمارية طوال فترة إقامة المعرض الذي من المقرر انعقاده خلال الفترة 9 إلى 15 نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال الفعالية التى نظمها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في إطار الاستعدادت الجارية لإستضافة مصر لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقي.

من جانبها، استعرضت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ورئيس اللجنة التنفيذية لمعرض التجارة البينية الأفريقي، الترتيبات الجارية لإستضافة المعرض حيث استعرضت كافة الخطوات التي تم اتخاذها من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة في سبيل خروج هذا الحدث الهام بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع مكانة مصر في القارة الأفريقية.

MENAFN28092023000202011048ID1107158216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث