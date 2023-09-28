السلع التموينية تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح روماني وبلغاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 170 ألف طن قمح مستورد منها كمية 60 ألف طن قمح روماني، منوهة بأن فترة الشحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023 .
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الكمية تتضمن أيضا 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.
أ ش أ
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