السلع التموينية تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح روماني وبلغاري

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 170 ألف طن قمح مستورد منها كمية 60 ألف طن قمح روماني، منوهة بأن فترة الشحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023 .

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الكمية تتضمن أيضا 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.





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