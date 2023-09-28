التموين: استيراد 200 ألف طن سكر خام والوصول خلال الفترة المقبلة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيامها بإتخاذ إجراءات الإعلان عن إستيراد 200 ألف طن سكر خام والوصول خلال الفترة القادمة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية ،وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر)،بخلاف الكميات التي تم إستيرادها.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار في توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر .
أ ش أ
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