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التموين: استيراد 200 ألف طن سكر خام والوصول خلال الفترة المقبلة

9/28/2023 8:00:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيامها بإتخاذ إجراءات الإعلان عن إستيراد 200 ألف طن سكر خام والوصول خلال الفترة القادمة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية ،وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر)،بخلاف الكميات التي تم إستيرادها.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار في توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر .


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