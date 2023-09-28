السبت.. وزير التموين يضع حجر أساس مخزن استراتيجي للسلع الأساسية بالفيوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يضع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم السبت المقبل، حجر أساس مخزن استراتيجي للسلع الأساسية بمنطقة دمو بمحافظة الفيوم.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
والجدير بالذكر، أن وزير التموين قد وضع خلال الفترة الماضية، حجر الأساس لإنشاء مستودعين عملاقين في محافظتي السويس والأقصر بحجم استثمارات بلغ 3 مليارات جنيه.
ويتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وتستهدف مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وتقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية وتامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول.
أ ش أ
MENAFN28092023000202011048ID1107158212
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.