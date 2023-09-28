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السبت.. وزير التموين يضع حجر أساس مخزن استراتيجي للسلع الأساسية بالفيوم

9/28/2023 8:00:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يضع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم السبت المقبل، حجر أساس مخزن استراتيجي للسلع الأساسية بمنطقة دمو بمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

والجدير بالذكر، أن وزير التموين قد وضع خلال الفترة الماضية، حجر الأساس لإنشاء مستودعين عملاقين في محافظتي السويس والأقصر بحجم استثمارات بلغ 3 مليارات جنيه.

ويتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وتستهدف مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وتقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية وتامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول.

أ ش أ

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