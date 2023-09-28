محافظ المركزي المصري يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون الاقتصادي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ونظيره الصيني بان قونج شنج، وترأس الجانبان لقاء ثنائيا، لمناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين في ضوء التوجيهات بدفع التعاون في هذا المجال.
ومن أبرز المواضيع التي تم مناقشتها اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي، كما تم مناقشة عزم الحكومة المصرية إصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني، وتبادل الطرفين أيضًا تشجيع البنوك الصينية على التواجد في مصر والعكس لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري، إلى أهمية أن تكون البنوك الصينية أكثر تواجدًا في السوق المصري – والعكس صحيح – وذلك نظرا لكبر حجم التبادل التجاري بين الدولتين موجهًا الدعوة إلى البنوك الصينية لدخول السوق المصرية.
وأوضح أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ حيث استضافت الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأعرب عن أمله في التعاون مع الصين لفتح المزيد من القنوات بين الصين وأفريقيا عن طريق مصر.
ومن جانبه أكد محافظ بنك الشعب الصيني على الشراكة الشاملة بين الصين ومصر، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مر السنين، وأعرب عن ترحيبه بمبادرة مصر لإصدار سندات الباندا.
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