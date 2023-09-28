محافظ المركزي المصري يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون الاقتصادي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ونظيره الصيني بان قونج شنج، وترأس الجانبان لقاء ثنائيا، لمناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين في ضوء التوجيهات بدفع التعاون في هذا المجال.

ومن أبرز المواضيع التي تم مناقشتها اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي، كما تم مناقشة عزم الحكومة المصرية إصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني، وتبادل الطرفين أيضًا تشجيع البنوك الصينية على التواجد في مصر والعكس لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري، إلى أهمية أن تكون البنوك الصينية أكثر تواجدًا في السوق المصري – والعكس صحيح – وذلك نظرا لكبر حجم التبادل التجاري بين الدولتين موجهًا الدعوة إلى البنوك الصينية لدخول السوق المصرية.

وأوضح أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ حيث استضافت الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأعرب عن أمله في التعاون مع الصين لفتح المزيد من القنوات بين الصين وأفريقيا عن طريق مصر.

ومن جانبه أكد محافظ بنك الشعب الصيني على الشراكة الشاملة بين الصين ومصر، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مر السنين، وأعرب عن ترحيبه بمبادرة مصر لإصدار سندات الباندا.