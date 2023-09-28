وزير الصناعة يبحث خطط هايدلبرج ماتيريالز للتوسع في مصر

بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خطط أعمال مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر لصناعة الأسمنت، خلال المرحلة المقبلة للتوسع بالسوق المصرية.

واستعرض اللقاء الأهداف المستقبلية للمجموعة بشأن الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من كافة منتجاتها بالسوق المصرية، ورؤيتها تحت مظلة العلامة التجارية العالمية الجديدة.

وأكد سمير، حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لمطالب الشركات المصنعة للأسمنت بمد مهلة توفيق أوضاعها فيما يخص القرارات الصادرة بشأن إلزام مصنعي ومنتجي الأسمنت بالمواصفة القياسية (1-4756).

وأشار إلى حرص الوزارة على إيجاد منتج صناعي مصري له قيمة مضافة عالية وينافس في الأسواق العالمية ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لملف تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة المحلية من خلال بذل جهود كبيرة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء، وتدوير المخلفات الصناعية وتبني مبادئ الاقتصاد الدوار.

من جانبه، أكد السفير ياسر النجار، رئيس مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر، حرص المجموعة على خفض انبعاثات الكربون في عملياتها التشغيلية وتحقيق الريادة في الاقتصاد الدوار الذي يقوم على الاستخدام المستدام للموارد في قطاع التشييد والبناء، وتطوير مواد بناء ذكية ومستدامة.

ووجه الدعوة لوزير الصناعة لافتتاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة واستعادة الطاقة المهدرة بمصنع حلوان المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2024 باستثمارات 25 مليون دولار.

ولفت إلى أن التصدير في الفترة الحالية يشهد تحسنا ملحوظا، بالرغم من صعوبة المنافسة في الأسواق المحيطة حيث صدرت الشركة منذ مطلع العام الجاري نحو 1.350 مليون طن أسمنت وكلنكر وتستهدف زيادتها إلى 1.800 مليون طن بنهاية العام الجاري.