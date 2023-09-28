وزير الصناعة يبحث خطط هايدلبرج ماتيريالز للتوسع في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تستهدف زيادة صادراتها إلى 1.800 مليون طن بنهاية العام الجاري
بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خطط أعمال مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر لصناعة الأسمنت، خلال المرحلة المقبلة للتوسع بالسوق المصرية.
واستعرض اللقاء الأهداف المستقبلية للمجموعة بشأن الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من كافة منتجاتها بالسوق المصرية، ورؤيتها تحت مظلة العلامة التجارية العالمية الجديدة.
وأكد سمير، حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لمطالب الشركات المصنعة للأسمنت بمد مهلة توفيق أوضاعها فيما يخص القرارات الصادرة بشأن إلزام مصنعي ومنتجي الأسمنت بالمواصفة القياسية (1-4756).
وأشار إلى حرص الوزارة على إيجاد منتج صناعي مصري له قيمة مضافة عالية وينافس في الأسواق العالمية ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لملف تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة المحلية من خلال بذل جهود كبيرة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء، وتدوير المخلفات الصناعية وتبني مبادئ الاقتصاد الدوار.
من جانبه، أكد السفير ياسر النجار، رئيس مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر، حرص المجموعة على خفض انبعاثات الكربون في عملياتها التشغيلية وتحقيق الريادة في الاقتصاد الدوار الذي يقوم على الاستخدام المستدام للموارد في قطاع التشييد والبناء، وتطوير مواد بناء ذكية ومستدامة.
ووجه الدعوة لوزير الصناعة لافتتاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة واستعادة الطاقة المهدرة بمصنع حلوان المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2024 باستثمارات 25 مليون دولار.
ولفت إلى أن التصدير في الفترة الحالية يشهد تحسنا ملحوظا، بالرغم من صعوبة المنافسة في الأسواق المحيطة حيث صدرت الشركة منذ مطلع العام الجاري نحو 1.350 مليون طن أسمنت وكلنكر وتستهدف زيادتها إلى 1.800 مليون طن بنهاية العام الجاري.
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