((تنمية)) تشارك في معرض ((بيزنس يا شباب)) لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شاركت ((تنمية)) لخدمات المشروعات متناهية الصغر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة في الدورة الأولى لمعرض ((بيزنس يا شباب)) المُقام في إستاد القاهرة الدولي تحت رعاية مجلس الوزراء بهدف تمكين الشباب العاملين في الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر توفير باقة واسعة ومتنوعة من الحلول التمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يتجاوز عددهم أكثر من 150 شابًا وفتاة.
ومن المقرر تنظيم المعرض خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر 2023، حيث سيوفر المعرض للشباب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرصة كبيرة لتقديم منتجاتهم وأفكارهم أمام الجمهور وشركات التمويل الداعمة.
وسيتيح المعرض إمكانية تعليم الشباب مهارات وفنون الحرف اليدوية في الورش التعليمية المخصصة داخل المعرض.
وفي هذا السياق، أكد چينو چونسون، الرئيس التنفيذي لشركة ((تنمية))، على أن مشاركة تنمية في المعرض تأتي ضمن رؤيتها المتمثلة في تحقيق النمو والرخاء لأصحاب المشروعات الجادة والطموحة، إيمانًا بالدور الفعال لهذه الشريحة الحيوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف جونسون أن الشركة توفر باقة متنوعة من الحلول والبرامج التمويلية المرنة، والتي تم تصميمها خصيصًا لدعم أصحاب تلك المشروعات لتنمية مشروعاتهم وتحقيق طموحاتهم، بما ينعكس مردوده الإيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني بوجه عام من خلال المساهمة القضاء على البطالة.
وأضاف قائلا:“من خلال تمكين الجيل القادم من أصحاب الأعمال، تلعب ((تنمية)) دورًا فعالا في بناء اقتصاد شامل ومستدام يحقق فوائد واسعة النطاق للمجتمع، وتمثل المشاركة في المعرض خطوة مهمة في جهود ((تنمية)) المستمرة لتطوير المواهب في مصر وتعزيز جهود الدولة في تطوير بيئة الشركات الصغيرة”.
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