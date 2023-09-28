((تنمية)) تشارك في معرض ((بيزنس يا شباب)) لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

MENAFN - Al-Borsa News) شاركت ((تنمية)) لخدمات المشروعات متناهية الصغر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة في الدورة الأولى لمعرض ((بيزنس يا شباب)) المُقام في إستاد القاهرة الدولي تحت رعاية مجلس الوزراء بهدف تمكين الشباب العاملين في الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر توفير باقة واسعة ومتنوعة من الحلول التمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يتجاوز عددهم أكثر من 150 شابًا وفتاة.

ومن المقرر تنظيم المعرض خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر 2023، حيث سيوفر المعرض للشباب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرصة كبيرة لتقديم منتجاتهم وأفكارهم أمام الجمهور وشركات التمويل الداعمة.

وسيتيح المعرض إمكانية تعليم الشباب مهارات وفنون الحرف اليدوية في الورش التعليمية المخصصة داخل المعرض.

وفي هذا السياق، أكد چينو چونسون، الرئيس التنفيذي لشركة ((تنمية))، على أن مشاركة تنمية في المعرض تأتي ضمن رؤيتها المتمثلة في تحقيق النمو والرخاء لأصحاب المشروعات الجادة والطموحة، إيمانًا بالدور الفعال لهذه الشريحة الحيوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف جونسون أن الشركة توفر باقة متنوعة من الحلول والبرامج التمويلية المرنة، والتي تم تصميمها خصيصًا لدعم أصحاب تلك المشروعات لتنمية مشروعاتهم وتحقيق طموحاتهم، بما ينعكس مردوده الإيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني بوجه عام من خلال المساهمة القضاء على البطالة.

وأضاف قائلا:“من خلال تمكين الجيل القادم من أصحاب الأعمال، تلعب ((تنمية)) دورًا فعالا في بناء اقتصاد شامل ومستدام يحقق فوائد واسعة النطاق للمجتمع، وتمثل المشاركة في المعرض خطوة مهمة في جهود ((تنمية)) المستمرة لتطوير المواهب في مصر وتعزيز جهود الدولة في تطوير بيئة الشركات الصغيرة”.