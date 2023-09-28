رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مصنع بوش للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي شركة“بوش مصر” التابعة لـ”بوش” الألمانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ أعمال الشركة في مصر، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولويس الفاريز، الرئيس التنفيذي لـ”بوش مصر”، وأحمد رياض، العضو المنتدب لشركة“بوش مصر”.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة“بوش مصر”، قائلًا إنه حرص على دعوتهم لمتابعة أنشطة الشركة في مصر، واستعراض الموقف التنفيذي لأحدث مشروعات الشركة الخاص بإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية. مضيفا: نحن مستعدون لتذليل أي عقبات أو تحديات، حتى اكتمال المشروع وتشغيله.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة تطورات تنفيذ هذا المشروع بدءا بتخصيص الأرض اللازمة له مرورًا بمنحه الرخصة الذهبية بوصفه أحد أهم المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الأجهزة المنزلية.

وأثنى رئيس الوزراء على شركة“بوش” الألمانية التي تتمتع بسمعة طيبة كشركة رائدة تمتلك مصانع لها في جميع أنحاء العالم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وآسيا، مُعربًا عن تقديره لقرار الشركة التوسع في السوق المصرية.

وطلب رئيس الوزراء من مسئولي شركة“بوش مصر” عرض موقف تنفيذ مشروع مصنع الأجهزة المنزلية في العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه مستعد للتوجيه الفوري لحل أي معوقات قد تواجه المشروع، ومشددًا على أنه يولي أهمية خاصة لهذا المصنع.

وخلال الاجتماع، قال لويس الفاريز، الرئيس التنفيذي لـ”بوش مصر”، إن الشركة بدأت بالفعل في الأعمال الإنشائية للمصنع، مُستعرضًا في هذا الصدد موقف تنفيذ الإنشاءات في مناطق الإنتاج والمستودعات والأسوار والهيكل المعدني، وغيرها من الأعمال، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق في إنشاء المصنع.

وأضاف أن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا، كما أن الشركة تعتزم أن تكون مصر مركزا لنفاذ وتوزيع إنتاجها إلى الأسواق الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مصنع الأجهزة المنزلية ستُخصص لإنتاج“البوتاجازات” باستثمارات تُقدر بـ 80 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة سنويًا.