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إنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة بين مُستحقات المستثمرين والجهات الحكومية

9/28/2023 8:00:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي.

وسوف تُصدر وزارة المالية بياناً بإجراءات تنفيذية لهذا القرار.


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