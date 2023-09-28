إنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة بين مُستحقات المستثمرين والجهات الحكومية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي.
وسوف تُصدر وزارة المالية بياناً بإجراءات تنفيذية لهذا القرار.
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