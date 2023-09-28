60 مليار جنيه مخصصات مستهدفة لـالطرق والكبارى العام المالى المقبل

تستهدف الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل زيادة مخصصاتها لـ 60 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2024-2025، وذلك للانتهاء من جميع مشروعاتها القومية التى بدأت تنفيذها منذ عام 2014 ضمن خطتها الاستثمارية العشرية التى تنفذها وزارة النقل.

وقال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن الاستثمارات الخاصة بالمشروعات القومية بالهيئة تقدر بنحو 200 مليار جنيه، وحصلت الهيئة حتى الآن على مايقرب من 120 مليار جنيه وتستهدف الحصول على باقى المخصصات للانتهاء من جميع مشروعاتها التى بدأتها.

وأضاف رئيس الهيئة لـ”البورصة”، أنه تم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لاستكمال مشروعات قاربت على الانتهاء.

أوضح أنه من أبرز المشروعات الجارى تنفيذها، مشروع الطريق الدائرى، ومحاور النيل، وجار الانتهاء منها وافتتاحها نهاية العام الحالى، بالإضافة لإنشاء الطرق والكبارى والتى تتقاطع مع مشروع القطار السريع فضلاً عن مشروعى وادى النطرون، والعلمين، شامل الأعمال الصناعية، وكذلك طريق السويس، على أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن المشروعات التى سبق الحديث عنها مستمرة من العام الماضى وسيتم الانتهاء منها العام المالى الجارى، مشيراً أن لا توجد مشروعات جديدة طبقاً للتوجيهات الفترة الحالية بعدم ترك تنفيذ مشروع والبدء فى مشروع آخر العام الجارى.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى للانتهاء من مشروع طريق الصعيد الصحراوى الغربى على مساحة 1155كيلو متر، بتكلفة 26 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 230 كيلو متر كمرحلة أولى من محافظة الفيوم إلى القوصية، والمرحلة الثانية حوالى 60 كيلو متر، والتى تبدأ من القوصية، ثم من القوصية إلى أسيوط، مشيراً أن الهيئة تستهدف تكملة الطريق ما بعد أسيوط.

وقال إن تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المتمثلة فى المواد البترولية سواء سولار أو بيومين، كان مؤثرا على إنشاء الطرق، وكان له تأثير سلبى على تكاليف التنفيذ، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الحديد كمادة خام أثر بشكل سلبى على تكاليف إنشاء الكبارى لأنها تمثل 50% من إنشاء الكبارى

وأضاف أن الحديد قفز خلال عام من 17 ألف جنيه للطن الواحد لـ 37 ألف جنيه للطن.

وأكد على أنه فى حالة التنفيذ يرتفع المنتج النهائى بنسبة 30% لاسيما أن الهيئة لم تلجأ إلى الاقتراض، لأنها هيئة خدمية لا تستطيع أن تسدد ما تقترضه وأى اعتماد فى خطة الاستثمار القومى يكون تابع للتخطيط.

وتابع، أن الهيئة وقعت بروتوكول مع شركة إم أو تى لإدارة أملاك وطروحات الأراضى التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية فضلاً عن إقامة استثمارات بمقابل 30% لجذب المستثمرين.

وأردف، أن الهيئة قامت بحصر الاراضى التابعة للهيئة على مستوى جمهورية مصر العربية فهناك قطع أراضى مخصصة لخدمة السيارات ولها علاقة بالخدمات على الطرق وتكون بالمتر وليس بالقطعة ووصل عدد القطع لـ 150 قطعة أرض حتى الآن نستهدف طرحها العام الجارى.

وأضاف أن طريق مصر – تشاد سيبدأ من منطقة العوينات، ثم السير غرباً، ليصل إلى الحدود الليبية بطول 1102 كم بتكلفة 25 مليار جنيه، مؤكداً أنه سيتم تنفيذه بعد إجراء عدد من الاتفاقيات مع دول الجوار لكى يستطيعوا استكمال المسافات التى تقع داخل حدودهم موضحا أن الهيئة انتهت من دراسة ذلك المشروع من قبل مركز البحوث.

وأفاد رئيس الهيئة أنه لم يتم البدء فى إنشاء طريق القاهرة السلوم، والذى يبدأ من الطريق الساحلى إلى طريق الهضبة، وسيكون بالتوازى مع الطريق الساحلى من مطروح إلى السلوم، وبه 4 حارات، مؤكداً على انتهاء الهيئة من إعداد الدراسة من قبل المهندسين.

وتابع أن تنفيذ المشروع لن يكون العام المالى الحالى ومن المقرر أن يكون العام المقبل، كما أن المشروع القومى للطرق لم يتبقى منه سوى الطريق الصحراوى الغربى، وكافة المشروعات انتهت، ويتبقى طريق أرقين من المشروع القومى للطرق.

لفت إلى أن المشروع القومى للطرق، يتضمن 7 الاف كيلو متر إنشاءات جديدة، وهو ما تم تجهيزه مع الهيئة الهندسية، ووزارة الأسكان، هذا بخلاف رفع كفاءة 10 الاف كيلو متر طرق قائمة مثل تطوير وتوسيع مثل طريق الإسماعيلية وطريق السويس.

وأردف، أن شبكة الطرق تقدر قيمتها بنحو 175 مليار جنيه وليس المشروع القومى للطرق فقط.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تطوير خط القاهرة الاسكندرية الزراعى بتكلفة 4 مليارات جنيه بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحرى.

ولفت إلى أن التطوير من خلال إنشاء عدد 9 كبارى منهم 8 كبارى علوية وكوبرى مشاة وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكبارى الاجمالية 95 % حيث تم الإنتهاء من 7 كبارى علوية هى“الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل وأجهور الرمل – طوخ طنبشا – كوبرى كفر الدوار ـ وكوبرى جنيواى” وكوبرى مشاة“دسونس الحلفايه”.

ولفت إلى أن كوبرى كوم إشو بدمنهور يعد الكوبرى الثامن ويتم الانتهاء منه حاليا، حيث يتم العمل التجريبى له حاليا ويتبقى الكوبرى التاسع والأخيرة وهو دسونس ام دينار ونستهدف الانتهاء منه خلال شهرين فقط.

وعن المحاور التى تم تنفيذها على النيل، أكد أن المحاور التى تم الانتهاء منها هى محور قوص، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من ديروط، وجار العمل على المرحلة الثانية والثالثة، وتم الانتهاء من سمالوط، وطما ، ويتبقى فيه المرحلة الاخيرة فقط، وتم الانتهاء من محور كلابشة.

وتابع، أن المحاور الذى جار الانتهاء منها، ومن بينها محور دراو، ومحور خزان أسوان، الفشن، دشنا، منفلوط، دار السلام، القطة، محور وسط الدلتا، وهى 8 محاور، وجار العمل بهم على أن يتم الانتهاء منهم فى العام المالى الحالى.

وأضاف، أن تكلفة المحور تتجاوز حوالى الـ 2 و3 مليارات جنيه، حيث يتضمن المحور الواحد أعمال صناعية وكوبرى نيل وتكلفة المحور تتوقف على الأعمال التى تجرى عليه، لافتا إلى أن محور دشنا يربط الشرق بالغرب بنحو 12 كيلو، بينما محور منفلوط يربط نحو 40 كيلو لذلك لكل منهم تكلفته الخاصة.

وأفاد، أن محور سمالوط، يتضمن 24 عمل صناعى، فتكلفة المحاور تتعلق بالطول وعدد الأعمال الصناعية، والخطوط الملاحية، وحجم طول كوبرى النيل، وحجم المسافة بين الضفتين، فتحة كوبرى النيل، ولها اعتبارات كثيرة كما أن الهيئة لها مخصصات مالية لنزع الملكية بخلاف الخطة الاستثمارية.

وأضاف، أن تطوير شبكة الطرق الرئيسية بين المحافظات، تتضمن عدد من المشروعات يتم العمل عليها لتطوير الطرق الرئيسية وأهمها شرق الرياح التوفيقى وهو بين بنها والمنصورة وتم الانتهاء منه كما تم الوصول إلى أجا، وجار العمل عليه لميت غمر، ثم المنصورة، كما أن طريق الزقازيق السنبلاوين ، من المشاريع المهمة.

وتابع، أن سوق كفر الشيخ، وهو عبارة عن طريق 10 كيلو متر، وجناكليس الصحراوى، فقط تم تطويرهم الفترة الحالية، وهو ما أدى إلى توفير زمن الرحلة، موضحا أن الهيئة لم تتوقف عن التطوير، فى الطرق بين المحافظات، ولكن تستهدف تحسين مستوى الخدمة فى الطرق ومستوى الأداء.

وأضاف، أن شبكة الطرق تقدر بنحو 31 ألف كيلو متر، كما أنه يوجد جزء مزدوج، ومطور، موضحاً أن تكلفة التنفيذ لجميع شبكة الطرق لم تحدد تكلفته مشيرا إلى أن شبكة الطرق الداخلية بين المدن والطرق، تابعة للمحليات وهم غير مسؤولين عنها، وهناك شبكة طرق فى حياة كريمة يتم تطويرها بالتنسيق مع المحليات.

وتسعى هيئة الطرق العام الجارى إحلال وتجديد الكبارى الضعيفة بقيمة تقديرية 20 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء وازدواج وصلات ومحاور قصيرة بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.

بالاضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء وصلات طهطا بطول 8 كم بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه بالاضافة لازدواج طريق القنطرة /الصالحية /الزقازيق بطول 90 كم بقيمة تقديرية 216 مليون جنيه.

وتعتزم الهيئة تنفيذ ازدواج طريق المحلة /كفر الشيخ/ دمنهور/ حوش عيسى بطول 140 كم بقيمة 627.9 مليون جنيه، فضلا عن ازدواج طريق قناطر بولين/ مدينة كوم حمادة بطول 5 كم بقيمة 68.2 مليون جنيه.

كما تستهدف استكمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بقيمة تقديرية 1.5 مليار جنيه، بالاضافة لازدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين 45 كم بقيمة 65.8 مليون جنيه، وازدواج طريق المنصورة / طناح /دكرنس/ المطرية 68 كم بقيمة 60.5 مليون جنيه.

بالإضافة لازدواج طريق طنطا / زفتى 25 كم بقيمة 170.8 مليون جنيه، وإنشاء أعمال لمواجهة آثار السيول بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه، واستكمال ازدواج طريق الخارجة/ أسيوط بقيمة 301.2 مليون جنيه.

حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

وأبرمت الهيئة منذ عامين بروتوكول مع هيئة التنمية المحلية، وتم تنفيذ بعض المشروعات، لصالح المحليات، ومازال بعض المحافظات جار إعداد بروتوكول معهم لتنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة لهم، وهذا يمكن بروتوكول وزارة التنمية المحلية بطريقة عامة نتيجة دخول مشروع حياة كريمة.

وتابع، أن مشروع حياة كريمة جعل الهيئة تركز فى أهداف الانتهاء من 52 مركزا، فيجب الانتهاء منهم ما بين طرق مركزية تربط الطرق ببعضها، وطرق داخلية تربط المدن ببعض، بتكلفة 13 مليار جنيه.

وتابع، أن محور الملك سلمان، ليس فيه جديد، وتنفيذه مع وزارة الإسكان، لافتا أن خطة وزارة النقل تتمثل فى إنشاء أعمال صناعية لإنشاء الكبارى والمزلقان يتم العمل على 33 كوبرى ومزلقان وتم الانتهاء من بعض منهم، وتم البدء مع تطوير المزلقانات بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية مع مراعاة الأكثر أولوية.

وأفاد، أن الهيئة بدأت بتنفيذ نظام النقل الذكى باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين و الكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لشركة السويدي.

وأضاف أنه تم اختيار 6 طرق بإجمالى أطوال 1079 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكى، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريق بطول 5195 كم ليصل عدد المحاور والطرق إلى 21 طريق بطول 6274 كم ووفقًا لتوجيهات الرئيس تم البدء بطريق شبرا – بنها الحر وطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى والطريق الدائرى.

وتابع أن التعاقد مع السويدى لم يتم عن طريق الهيئة، ولكن مع المكتب السيادى للكلية الفنية والتى تنفق على المشروع حيث تم التعاقد عن طريق القوات المسلحة ويتبقى التعاقد على المرحلة الثانية من المشروع.

وأفاد، لم يتم السماح للقطاع الخاص بإدارة الطرق، موضحا أن التخارج الجزئى والكلى، لم يتم تطبيقه بمشروعات هيئة الطرق، ولكن من المفترض تحقيقه مستقبلا.

لفت إلى انه من الضرورى إعادة النظر فى المناطق أسفل الدائرى للهيئة ، مع تطوير الدائرى، وسيتم إعادة تأهيل مناطق الدائرى وتوظيفها بشكل أفضل.

وأضاف، أن الشركات التى تعمل مع مع الهيئة تقدر بحوالى 200 شركة، معظمهم قطاع خاص، حيث ينفذون عمل مشروعات، ومن أبرزهم شركة النيل القابضة، المقاولون العرب، بتروجيت، شركات القطاع الخاص سامكو، علام، السعداء، تاج، بيتكونن كونكريت بلس.

وتابع، أن الهيئة لها دور رئيسى فى تنفيذ مشروع القطار السريع والذى يتمثل فى تنفيذ الجسور والكبارى، فالهيئة مكلفة بتنفيذ 2000 كيلو، والعمل فى الخط الاول 660 كيلو بقيمة 70 مليار جنيه وكانت جسور والأعمال الصناعية كبارى سيارات وكبارى مسار.

وأوضح، أن الخط الثانى جار العمل فى أول 700 كيلو متر، وتم البدء فيهم من القاهرة والأقصر، كما أن الخط الثانى 1100 من أكتوبر لاسوان، ويوجد خط قنا سفاجا.

وقال إن موارد الهيئة ضعيفة جدا، حيث سجلت العام المالى الماضى نحو مليار جنيه، موضحاً أن إيرادات الاعلانات أقل بكثير من التكاليف التى تنفقها الهيئة على أعمال الصيانة مؤكدا على أن الموارد مصدر مساعد وليس الأساس.

وعن الشركات المتعثرة فى السداد، أفاد أن الهيئة تقوم بجدولة المديونيات، ويتم اتخاذ إجراءات لتحصيل المديونية، ولا تستطيع أن تتنازل عن المديونية مطلقا.

وبسؤاله عن معدلات تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددى، قال أنه جار العمل على 36 محطة من أصل 48، بالتوازى مع العمل فى مواقف الانتظار، والمواصلات، وسيتم مشاهدة النتيجة خلال عام، وذلك بالتعاون مع الشركات مثل السلام، كونكريت، بتكلفة 8 مليار جنيه بدون الاتوبيسات وشامل الانظمة، ولم يتم عمل دراسة للتذكرة ، من جانب الهيئة وسيكون التسعير من جانب لجنة برئاسة جهاز تنظيم النقل البرى الدولى ووفقا لتقدير المختصين فى الأمر.