60 مليار جنيه مخصصات مستهدفة لـالطرق والكبارى العام المالى المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصطفى: 20 مليار جنيه الخطة الاستثمارية للهيئة العام المالى 2023-2024 لن نبدأ فى مشروعات جديدة العام الحالى ونستهدف استكمال القائمة فقط
تستهدف الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل زيادة مخصصاتها لـ 60 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2024-2025، وذلك للانتهاء من جميع مشروعاتها القومية التى بدأت تنفيذها منذ عام 2014 ضمن خطتها الاستثمارية العشرية التى تنفذها وزارة النقل.
وقال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن الاستثمارات الخاصة بالمشروعات القومية بالهيئة تقدر بنحو 200 مليار جنيه، وحصلت الهيئة حتى الآن على مايقرب من 120 مليار جنيه وتستهدف الحصول على باقى المخصصات للانتهاء من جميع مشروعاتها التى بدأتها.
وأضاف رئيس الهيئة لـ”البورصة”، أنه تم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لاستكمال مشروعات قاربت على الانتهاء.
أوضح أنه من أبرز المشروعات الجارى تنفيذها، مشروع الطريق الدائرى، ومحاور النيل، وجار الانتهاء منها وافتتاحها نهاية العام الحالى، بالإضافة لإنشاء الطرق والكبارى والتى تتقاطع مع مشروع القطار السريع فضلاً عن مشروعى وادى النطرون، والعلمين، شامل الأعمال الصناعية، وكذلك طريق السويس، على أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات نهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن المشروعات التى سبق الحديث عنها مستمرة من العام الماضى وسيتم الانتهاء منها العام المالى الجارى، مشيراً أن لا توجد مشروعات جديدة طبقاً للتوجيهات الفترة الحالية بعدم ترك تنفيذ مشروع والبدء فى مشروع آخر العام الجارى.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى للانتهاء من مشروع طريق الصعيد الصحراوى الغربى على مساحة 1155كيلو متر، بتكلفة 26 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 230 كيلو متر كمرحلة أولى من محافظة الفيوم إلى القوصية، والمرحلة الثانية حوالى 60 كيلو متر، والتى تبدأ من القوصية، ثم من القوصية إلى أسيوط، مشيراً أن الهيئة تستهدف تكملة الطريق ما بعد أسيوط. 30% زيادة فى تكاليف المشروعات لارتفاع أسعار المواد الخام
وقال إن تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المتمثلة فى المواد البترولية سواء سولار أو بيومين، كان مؤثرا على إنشاء الطرق، وكان له تأثير سلبى على تكاليف التنفيذ، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الحديد كمادة خام أثر بشكل سلبى على تكاليف إنشاء الكبارى لأنها تمثل 50% من إنشاء الكبارى
وأضاف أن الحديد قفز خلال عام من 17 ألف جنيه للطن الواحد لـ 37 ألف جنيه للطن.
وأكد على أنه فى حالة التنفيذ يرتفع المنتج النهائى بنسبة 30% لاسيما أن الهيئة لم تلجأ إلى الاقتراض، لأنها هيئة خدمية لا تستطيع أن تسدد ما تقترضه وأى اعتماد فى خطة الاستثمار القومى يكون تابع للتخطيط.
وتابع، أن الهيئة وقعت بروتوكول مع شركة إم أو تى لإدارة أملاك وطروحات الأراضى التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية فضلاً عن إقامة استثمارات بمقابل 30% لجذب المستثمرين.
وأردف، أن الهيئة قامت بحصر الاراضى التابعة للهيئة على مستوى جمهورية مصر العربية فهناك قطع أراضى مخصصة لخدمة السيارات ولها علاقة بالخدمات على الطرق وتكون بالمتر وليس بالقطعة ووصل عدد القطع لـ 150 قطعة أرض حتى الآن نستهدف طرحها العام الجارى. الانتهاء من دراسات إنشاء طريق مصر – تشاد بطول 1102 كم بتكلفة 22 مليار جنيه
وأضاف أن طريق مصر – تشاد سيبدأ من منطقة العوينات، ثم السير غرباً، ليصل إلى الحدود الليبية بطول 1102 كم بتكلفة 25 مليار جنيه، مؤكداً أنه سيتم تنفيذه بعد إجراء عدد من الاتفاقيات مع دول الجوار لكى يستطيعوا استكمال المسافات التى تقع داخل حدودهم موضحا أن الهيئة انتهت من دراسة ذلك المشروع من قبل مركز البحوث.
وأفاد رئيس الهيئة أنه لم يتم البدء فى إنشاء طريق القاهرة السلوم، والذى يبدأ من الطريق الساحلى إلى طريق الهضبة، وسيكون بالتوازى مع الطريق الساحلى من مطروح إلى السلوم، وبه 4 حارات، مؤكداً على انتهاء الهيئة من إعداد الدراسة من قبل المهندسين.
وتابع أن تنفيذ المشروع لن يكون العام المالى الحالى ومن المقرر أن يكون العام المقبل، كما أن المشروع القومى للطرق لم يتبقى منه سوى الطريق الصحراوى الغربى، وكافة المشروعات انتهت، ويتبقى طريق أرقين من المشروع القومى للطرق.
لفت إلى أن المشروع القومى للطرق، يتضمن 7 الاف كيلو متر إنشاءات جديدة، وهو ما تم تجهيزه مع الهيئة الهندسية، ووزارة الأسكان، هذا بخلاف رفع كفاءة 10 الاف كيلو متر طرق قائمة مثل تطوير وتوسيع مثل طريق الإسماعيلية وطريق السويس.
وأردف، أن شبكة الطرق تقدر قيمتها بنحو 175 مليار جنيه وليس المشروع القومى للطرق فقط.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تطوير خط القاهرة الاسكندرية الزراعى بتكلفة 4 مليارات جنيه بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحرى.
ولفت إلى أن التطوير من خلال إنشاء عدد 9 كبارى منهم 8 كبارى علوية وكوبرى مشاة وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكبارى الاجمالية 95 % حيث تم الإنتهاء من 7 كبارى علوية هى“الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل وأجهور الرمل – طوخ طنبشا – كوبرى كفر الدوار ـ وكوبرى جنيواى” وكوبرى مشاة“دسونس الحلفايه”.
ولفت إلى أن كوبرى كوم إشو بدمنهور يعد الكوبرى الثامن ويتم الانتهاء منه حاليا، حيث يتم العمل التجريبى له حاليا ويتبقى الكوبرى التاسع والأخيرة وهو دسونس ام دينار ونستهدف الانتهاء منه خلال شهرين فقط.
وعن المحاور التى تم تنفيذها على النيل، أكد أن المحاور التى تم الانتهاء منها هى محور قوص، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من ديروط، وجار العمل على المرحلة الثانية والثالثة، وتم الانتهاء من سمالوط، وطما ، ويتبقى فيه المرحلة الاخيرة فقط، وتم الانتهاء من محور كلابشة.
وتابع، أن المحاور الذى جار الانتهاء منها، ومن بينها محور دراو، ومحور خزان أسوان، الفشن، دشنا، منفلوط، دار السلام، القطة، محور وسط الدلتا، وهى 8 محاور، وجار العمل بهم على أن يتم الانتهاء منهم فى العام المالى الحالى.
وأضاف، أن تكلفة المحور تتجاوز حوالى الـ 2 و3 مليارات جنيه، حيث يتضمن المحور الواحد أعمال صناعية وكوبرى نيل وتكلفة المحور تتوقف على الأعمال التى تجرى عليه، لافتا إلى أن محور دشنا يربط الشرق بالغرب بنحو 12 كيلو، بينما محور منفلوط يربط نحو 40 كيلو لذلك لكل منهم تكلفته الخاصة.
وأفاد، أن محور سمالوط، يتضمن 24 عمل صناعى، فتكلفة المحاور تتعلق بالطول وعدد الأعمال الصناعية، والخطوط الملاحية، وحجم طول كوبرى النيل، وحجم المسافة بين الضفتين، فتحة كوبرى النيل، ولها اعتبارات كثيرة كما أن الهيئة لها مخصصات مالية لنزع الملكية بخلاف الخطة الاستثمارية.
وأضاف، أن تطوير شبكة الطرق الرئيسية بين المحافظات، تتضمن عدد من المشروعات يتم العمل عليها لتطوير الطرق الرئيسية وأهمها شرق الرياح التوفيقى وهو بين بنها والمنصورة وتم الانتهاء منه كما تم الوصول إلى أجا، وجار العمل عليه لميت غمر، ثم المنصورة، كما أن طريق الزقازيق السنبلاوين ، من المشاريع المهمة.
وتابع، أن سوق كفر الشيخ، وهو عبارة عن طريق 10 كيلو متر، وجناكليس الصحراوى، فقط تم تطويرهم الفترة الحالية، وهو ما أدى إلى توفير زمن الرحلة، موضحا أن الهيئة لم تتوقف عن التطوير، فى الطرق بين المحافظات، ولكن تستهدف تحسين مستوى الخدمة فى الطرق ومستوى الأداء.
وأضاف، أن شبكة الطرق تقدر بنحو 31 ألف كيلو متر، كما أنه يوجد جزء مزدوج، ومطور، موضحاً أن تكلفة التنفيذ لجميع شبكة الطرق لم تحدد تكلفته مشيرا إلى أن شبكة الطرق الداخلية بين المدن والطرق، تابعة للمحليات وهم غير مسؤولين عنها، وهناك شبكة طرق فى حياة كريمة يتم تطويرها بالتنسيق مع المحليات.
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وتسعى هيئة الطرق العام الجارى إحلال وتجديد الكبارى الضعيفة بقيمة تقديرية 20 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء وازدواج وصلات ومحاور قصيرة بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.
بالاضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء وصلات طهطا بطول 8 كم بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه بالاضافة لازدواج طريق القنطرة /الصالحية /الزقازيق بطول 90 كم بقيمة تقديرية 216 مليون جنيه.
وتعتزم الهيئة تنفيذ ازدواج طريق المحلة /كفر الشيخ/ دمنهور/ حوش عيسى بطول 140 كم بقيمة 627.9 مليون جنيه، فضلا عن ازدواج طريق قناطر بولين/ مدينة كوم حمادة بطول 5 كم بقيمة 68.2 مليون جنيه.
كما تستهدف استكمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بقيمة تقديرية 1.5 مليار جنيه، بالاضافة لازدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين 45 كم بقيمة 65.8 مليون جنيه، وازدواج طريق المنصورة / طناح /دكرنس/ المطرية 68 كم بقيمة 60.5 مليون جنيه.
بالإضافة لازدواج طريق طنطا / زفتى 25 كم بقيمة 170.8 مليون جنيه، وإنشاء أعمال لمواجهة آثار السيول بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه، واستكمال ازدواج طريق الخارجة/ أسيوط بقيمة 301.2 مليون جنيه.
حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
وأبرمت الهيئة منذ عامين بروتوكول مع هيئة التنمية المحلية، وتم تنفيذ بعض المشروعات، لصالح المحليات، ومازال بعض المحافظات جار إعداد بروتوكول معهم لتنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة لهم، وهذا يمكن بروتوكول وزارة التنمية المحلية بطريقة عامة نتيجة دخول مشروع حياة كريمة.
وتابع، أن مشروع حياة كريمة جعل الهيئة تركز فى أهداف الانتهاء من 52 مركزا، فيجب الانتهاء منهم ما بين طرق مركزية تربط الطرق ببعضها، وطرق داخلية تربط المدن ببعض، بتكلفة 13 مليار جنيه.
وتابع، أن محور الملك سلمان، ليس فيه جديد، وتنفيذه مع وزارة الإسكان، لافتا أن خطة وزارة النقل تتمثل فى إنشاء أعمال صناعية لإنشاء الكبارى والمزلقان يتم العمل على 33 كوبرى ومزلقان وتم الانتهاء من بعض منهم، وتم البدء مع تطوير المزلقانات بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية مع مراعاة الأكثر أولوية.
وأفاد، أن الهيئة بدأت بتنفيذ نظام النقل الذكى باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين و الكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لشركة السويدي.
وأضاف أنه تم اختيار 6 طرق بإجمالى أطوال 1079 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكى، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريق بطول 5195 كم ليصل عدد المحاور والطرق إلى 21 طريق بطول 6274 كم ووفقًا لتوجيهات الرئيس تم البدء بطريق شبرا – بنها الحر وطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى والطريق الدائرى.
وتابع أن التعاقد مع السويدى لم يتم عن طريق الهيئة، ولكن مع المكتب السيادى للكلية الفنية والتى تنفق على المشروع حيث تم التعاقد عن طريق القوات المسلحة ويتبقى التعاقد على المرحلة الثانية من المشروع.
وأفاد، لم يتم السماح للقطاع الخاص بإدارة الطرق، موضحا أن التخارج الجزئى والكلى، لم يتم تطبيقه بمشروعات هيئة الطرق، ولكن من المفترض تحقيقه مستقبلا.
لفت إلى انه من الضرورى إعادة النظر فى المناطق أسفل الدائرى للهيئة ، مع تطوير الدائرى، وسيتم إعادة تأهيل مناطق الدائرى وتوظيفها بشكل أفضل.
وأضاف، أن الشركات التى تعمل مع مع الهيئة تقدر بحوالى 200 شركة، معظمهم قطاع خاص، حيث ينفذون عمل مشروعات، ومن أبرزهم شركة النيل القابضة، المقاولون العرب، بتروجيت، شركات القطاع الخاص سامكو، علام، السعداء، تاج، بيتكونن كونكريت بلس. 70 مليار جنيه حجم أعمال الطرق والكبارى والجسور فى مشروع القطار السريع
وتابع، أن الهيئة لها دور رئيسى فى تنفيذ مشروع القطار السريع والذى يتمثل فى تنفيذ الجسور والكبارى، فالهيئة مكلفة بتنفيذ 2000 كيلو، والعمل فى الخط الاول 660 كيلو بقيمة 70 مليار جنيه وكانت جسور والأعمال الصناعية كبارى سيارات وكبارى مسار.
وأوضح، أن الخط الثانى جار العمل فى أول 700 كيلو متر، وتم البدء فيهم من القاهرة والأقصر، كما أن الخط الثانى 1100 من أكتوبر لاسوان، ويوجد خط قنا سفاجا.
وقال إن موارد الهيئة ضعيفة جدا، حيث سجلت العام المالى الماضى نحو مليار جنيه، موضحاً أن إيرادات الاعلانات أقل بكثير من التكاليف التى تنفقها الهيئة على أعمال الصيانة مؤكدا على أن الموارد مصدر مساعد وليس الأساس.
وعن الشركات المتعثرة فى السداد، أفاد أن الهيئة تقوم بجدولة المديونيات، ويتم اتخاذ إجراءات لتحصيل المديونية، ولا تستطيع أن تتنازل عن المديونية مطلقا.
وبسؤاله عن معدلات تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددى، قال أنه جار العمل على 36 محطة من أصل 48، بالتوازى مع العمل فى مواقف الانتظار، والمواصلات، وسيتم مشاهدة النتيجة خلال عام، وذلك بالتعاون مع الشركات مثل السلام، كونكريت، بتكلفة 8 مليار جنيه بدون الاتوبيسات وشامل الانظمة، ولم يتم عمل دراسة للتذكرة ، من جانب الهيئة وسيكون التسعير من جانب لجنة برئاسة جهاز تنظيم النقل البرى الدولى ووفقا لتقدير المختصين فى الأمر.
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