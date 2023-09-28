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أرباح الشركات الصناعية في الصين تسجل أول زيادة شهرية في أكثر من عام

9/28/2023 8:00:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أغسطس لأول مرة خلال أكثر من عام، في دلالة على استقرار ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء زيادة الأرباح الصناعية في أغسطس بنسبة 17.2% على أساس سنوي، لتسجل أول زيادة شهرية منذ النصف الثاني من العام الماضي.

وأشار“يو ويننج” المحلل لدى مكتب الإحصاءات الصيني في بيان إلى تراجع أرباح القطاع الصناعي في بلاده بنسبة 11.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتابع“ويننج” في بيانه أن دخل الشركات الصناعية تحسن تدريجياً بفضل التعافي المستمر للإنتاج الصناعي، وتعزيز الارتباط بين أنشطة المبيعات والإنتاج.

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