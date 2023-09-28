أرباح الشركات الصناعية في الصين تسجل أول زيادة شهرية في أكثر من عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أغسطس لأول مرة خلال أكثر من عام، في دلالة على استقرار ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء زيادة الأرباح الصناعية في أغسطس بنسبة 17.2% على أساس سنوي، لتسجل أول زيادة شهرية منذ النصف الثاني من العام الماضي.
وأشار“يو ويننج” المحلل لدى مكتب الإحصاءات الصيني في بيان إلى تراجع أرباح القطاع الصناعي في بلاده بنسبة 11.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتابع“ويننج” في بيانه أن دخل الشركات الصناعية تحسن تدريجياً بفضل التعافي المستمر للإنتاج الصناعي، وتعزيز الارتباط بين أنشطة المبيعات والإنتاج.
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