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مطلع أكتوبر.. تركيا تصدر 4 ملايين متر مكعب غاز إلى رومانيا

9/28/2023 8:00:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة؛ أبرمت اتفاقا لتوريد الغاز مع شركة“أو إم في بتروم” الرومانية.

وقالت الوكالة، إن تركيا ستورد ما يصل إلى أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى رومانيا بدءا من أول أكتوبر.

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