مطلع أكتوبر.. تركيا تصدر 4 ملايين متر مكعب غاز إلى رومانيا

مطلع أكتوبر.. تركيا تصدر 4 ملايين متر مكعب غاز إلى رومانيا
التاريخ
9/28/2023 8:00:00 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة؛ أبرمت اتفاقا لتوريد الغاز مع شركة“أو إم في بتروم” الرومانية.
وقالت الوكالة، إن تركيا ستورد ما يصل إلى أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى رومانيا بدءا من أول أكتوبر.
أرقام
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