اليوم.. فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤشر للبرمجيات

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد جلسة اليوم الأربعاء، فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والبالغ 20 مليون جنيه موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويبدأ اليوم تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي حتى نهاية يوم 26 أكتوبر المقبل (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).

وحددت إدارة البورصة، ضوابط تداول حق اكتتاب ليكون سعر الفتح للحق في أول يوم تداول هو 0.352 جنيه، على أن يدرج الحق في الاكتتاب بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على ألف من الجنيه.

كما قررت أن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول.

وأضافت أن القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلي والحق منفصلاً كما يلي:

– تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 150000 جنيه، وذلك حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلاً خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 26 أكتوبر المقبل.

– أن تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 25,597.52 جنيهاً.

– اعتباراً من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي طبقاً لنتائج آخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.

– يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير في رأس المال.

وأشارت إلى أنه في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.

وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلي من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.