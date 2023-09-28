اليوم.. فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤشر للبرمجيات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشهد جلسة اليوم الأربعاء، فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والبالغ 20 مليون جنيه موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.
ويبدأ اليوم تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي حتى نهاية يوم 26 أكتوبر المقبل (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).
وحددت إدارة البورصة، ضوابط تداول حق اكتتاب ليكون سعر الفتح للحق في أول يوم تداول هو 0.352 جنيه، على أن يدرج الحق في الاكتتاب بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على ألف من الجنيه.
كما قررت أن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول.
وأضافت أن القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلي والحق منفصلاً كما يلي:
– تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 150000 جنيه، وذلك حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلاً خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 26 أكتوبر المقبل.
– أن تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 25,597.52 جنيهاً.
– اعتباراً من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي طبقاً لنتائج آخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
– يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير في رأس المال.
وأشارت إلى أنه في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.
وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلي من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.
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