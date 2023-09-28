الملا: بدء أعمال التنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال طارق الملا وزير البترول، إن الشركات العالمية التى فازت بمزايدة التنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر لأول مرة، تستعد لبدء حفر الآبار الاستكشافية اعتباراً من العام المقبل، بعد انتهاء مراحل إجراء الدراسات والمسوح ومعالجة البيانات الناتجة عنها.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول، اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

وأشار الوزير، إلى ما تحقق من نجاح فى المشروع الذى يتبع شركة جنوب الوادى ونفذته شركة بتروجلف لوضع حقل شمال جيسوم الشمالى على خريطة الإنتاج وزيادة ما يتم إنتاجه من الحقل.

وقال وزير البترول، إن القطاع عمل على إتاحة خدمات تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود فى جميع محافظات الصعيد، وتحقيق الانتشار لمحطاته فى مواقع مختلفة بالتنسيق والتعاون مع المحافظين.

وأوضح أن توفير المنتجات البترولية والوقود السائل بالصعيد شهد نقلة نوعية بعد افتتاح مجمع إنتاج البنزين بأسيوط والذى عمل على تأمين هذا المنتج ذاتياً لكل محافظات الصعيد بدون الحاجة لنقله من خارجها بالشاحنات، مشيراً إلى المضى فى تنفيذ مجمع إنتاج السولار بأسيوط والذى سينعكس إيجاباً على تأمين متطلبات صعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة.

من جانبه، استعرض أشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، أبرز نتائج الأعمال خلال العام المالى 2022-2023، حيث أوضح أن منطقة البحر الأحمر للبحث والاستكشاف للبترول والغاز تشهد حالياً الانتهاء من معالجة البيانات الناتجة عن المرحلة الثانية من مشروع تجميع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد وذلك تمهيداً لبدء حفر الآبار الاستكشافية.

وأضاف أن مناطق عمل الشركة والشركات التابعة بجنوب مصر شهدت حفر 7 آبار استكشافية خلال العام بمناطق جيسوم وغرب طويلة وطويلة غرب وشمال غرب جمسة وجبل الزيت، وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالى فى مناطق جنوب مصر 26 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى تنفيذ مشروع الإنتاج المبكر من حقل شمال جيسوم الشمالى ومحطة معالجة المياه بمنطقة تسهيلات الإنتاج بشركة بتروجلف.

وأشار إلى نجاح إجراءات الشركة فى تحقيق هدف خفض استهلاك الطاقة النوعى بنسبة 3.5% وتخفيض انبعاثات الكربون بنحو 37 ألف طن، وتحقيق الربط من خلال قواعد البيانات بين الشركة وشركاتها التابعة فى إجراءات تحسين كفاءة الطاقة، وإطلاق نظام معتمد لإدارة الطاقة بمبنى الشركة.

وفى مجال توصيل الغاز الطبيعى، ارتفع إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى فى الصعيد، إلى أكثر من 1.8 مليون وحدة سكنية، و8 آلاف منشآة تجارية، و174 مصنع.