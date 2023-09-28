الملا: بدء أعمال التنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال طارق الملا وزير البترول، إن الشركات العالمية التى فازت بمزايدة التنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر لأول مرة، تستعد لبدء حفر الآبار الاستكشافية اعتباراً من العام المقبل، بعد انتهاء مراحل إجراء الدراسات والمسوح ومعالجة البيانات الناتجة عنها.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول، اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.
وأشار الوزير، إلى ما تحقق من نجاح فى المشروع الذى يتبع شركة جنوب الوادى ونفذته شركة بتروجلف لوضع حقل شمال جيسوم الشمالى على خريطة الإنتاج وزيادة ما يتم إنتاجه من الحقل.
وقال وزير البترول، إن القطاع عمل على إتاحة خدمات تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود فى جميع محافظات الصعيد، وتحقيق الانتشار لمحطاته فى مواقع مختلفة بالتنسيق والتعاون مع المحافظين.
وأوضح أن توفير المنتجات البترولية والوقود السائل بالصعيد شهد نقلة نوعية بعد افتتاح مجمع إنتاج البنزين بأسيوط والذى عمل على تأمين هذا المنتج ذاتياً لكل محافظات الصعيد بدون الحاجة لنقله من خارجها بالشاحنات، مشيراً إلى المضى فى تنفيذ مجمع إنتاج السولار بأسيوط والذى سينعكس إيجاباً على تأمين متطلبات صعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة.
من جانبه، استعرض أشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، أبرز نتائج الأعمال خلال العام المالى 2022-2023، حيث أوضح أن منطقة البحر الأحمر للبحث والاستكشاف للبترول والغاز تشهد حالياً الانتهاء من معالجة البيانات الناتجة عن المرحلة الثانية من مشروع تجميع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد وذلك تمهيداً لبدء حفر الآبار الاستكشافية.
وأضاف أن مناطق عمل الشركة والشركات التابعة بجنوب مصر شهدت حفر 7 آبار استكشافية خلال العام بمناطق جيسوم وغرب طويلة وطويلة غرب وشمال غرب جمسة وجبل الزيت، وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالى فى مناطق جنوب مصر 26 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى تنفيذ مشروع الإنتاج المبكر من حقل شمال جيسوم الشمالى ومحطة معالجة المياه بمنطقة تسهيلات الإنتاج بشركة بتروجلف.
وأشار إلى نجاح إجراءات الشركة فى تحقيق هدف خفض استهلاك الطاقة النوعى بنسبة 3.5% وتخفيض انبعاثات الكربون بنحو 37 ألف طن، وتحقيق الربط من خلال قواعد البيانات بين الشركة وشركاتها التابعة فى إجراءات تحسين كفاءة الطاقة، وإطلاق نظام معتمد لإدارة الطاقة بمبنى الشركة.
وفى مجال توصيل الغاز الطبيعى، ارتفع إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى فى الصعيد، إلى أكثر من 1.8 مليون وحدة سكنية، و8 آلاف منشآة تجارية، و174 مصنع.
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