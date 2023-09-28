ترينا سولار الصينية تخطط لإنشاء مصنع بقيمة 400 مليون دولار في فيتنام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط صانعة ألواح الطاقة الشمسية الصينية“ترينا سولار” لإنشاء مصنعها الثالث في فيتنام بتكلفة 400 مليون دولار، في خطوة قد تعزز من صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته“رويترز” نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر.
وأوضحت المصادر أنه يتوقع بدء إنتاج المصنع المخطط إقامته على مساحة 25 هكتاراً (250 ألف متر مربع) من الأراضي الصناعية في عام 2025.
وأضافت المصادر أن“ترينا سولار” – التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للألواح الشمسية في العالم من حيث المبيعات – أخذت في اعتبارها مشكلات إمدادات الطاقة في البلاد قبل اتخاذ القرار.
وأدت موجة من الحر الشديد في يونيو إلى التأثير على إمدادات الطاقة الكهرومائية التي تعد ثاني مصدر رئيسي للكهرباء في فيتنام، الأمر الذي دفع عدداً من المصانع إلى تعليق عملياتها الإنتاجية لفترة مؤقتة.
وتأتي خطوة الاستثمار الجديدة بعدما أوضحت تحقيقات وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي، أن“ترينا سولار” كانت من بين خمس شركات صينية متخصصة في إنتاج خلايا الطاقة الشمسية، استعانت بمصانعها في تايلاند ودول جنوب شرق آسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة على واردات الألواح الصينية، نظراً لاستفادتها بالدعم غير العادل من حكومة بكين.
وتشمل الرسوم الجمركية الأمريكية التي ستطبق بداية من منتصف العام المقبل منتجات الشركة المُصنعة في تايلاند فقط، بينما تخضع صادرات الشركات الصينية العاملة في دول جنوب شرق آسيا للسوق الأمريكي لرقابة مشددة.
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