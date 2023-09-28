ترينا سولار الصينية تخطط لإنشاء مصنع بقيمة 400 مليون دولار في فيتنام

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط صانعة ألواح الطاقة الشمسية الصينية“ترينا سولار” لإنشاء مصنعها الثالث في فيتنام بتكلفة 400 مليون دولار، في خطوة قد تعزز من صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته“رويترز” نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر.

وأوضحت المصادر أنه يتوقع بدء إنتاج المصنع المخطط إقامته على مساحة 25 هكتاراً (250 ألف متر مربع) من الأراضي الصناعية في عام 2025.

وأضافت المصادر أن“ترينا سولار” – التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للألواح الشمسية في العالم من حيث المبيعات – أخذت في اعتبارها مشكلات إمدادات الطاقة في البلاد قبل اتخاذ القرار.

وأدت موجة من الحر الشديد في يونيو إلى التأثير على إمدادات الطاقة الكهرومائية التي تعد ثاني مصدر رئيسي للكهرباء في فيتنام، الأمر الذي دفع عدداً من المصانع إلى تعليق عملياتها الإنتاجية لفترة مؤقتة.

وتأتي خطوة الاستثمار الجديدة بعدما أوضحت تحقيقات وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي، أن“ترينا سولار” كانت من بين خمس شركات صينية متخصصة في إنتاج خلايا الطاقة الشمسية، استعانت بمصانعها في تايلاند ودول جنوب شرق آسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة على واردات الألواح الصينية، نظراً لاستفادتها بالدعم غير العادل من حكومة بكين.

وتشمل الرسوم الجمركية الأمريكية التي ستطبق بداية من منتصف العام المقبل منتجات الشركة المُصنعة في تايلاند فقط، بينما تخضع صادرات الشركات الصينية العاملة في دول جنوب شرق آسيا للسوق الأمريكي لرقابة مشددة.

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