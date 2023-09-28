عمومية العالمية للاستثمار تبحث زيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) دعت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، الجمعية العامة غير العادية للانعقاد اليوم 27 سبتمبر؛ لبحث زيادة رأس المال المصدر من 54 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.

كما ستناقش العمومية زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه.

وتضاعفت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 277.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 2.18 مليون جنيه، مقارنة بربح 577 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.8 مليون جنيه، مقابل 2.49 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تضاعفت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية 10.9 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 2.25 مليون جنيه، مقارنة بربح 206.63 ألف جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 3.89 مليون جنيه، مقابل 1.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة“العالمية للاستثمار والتنمية” على تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد من 5 جنيهات إلى جنيه.

جاء ذلك بناءًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة.

وقررت العمومية إرجاء النظر في زيادة رأس المال المرخص به، لحين صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج 48 إفصاح.

ووافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وتعديل المادتين 25 و42 من النظام الأساسي للشركة، الخاص بإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة.

وكانت تقدمت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، إلى إدارة البورصة بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات الى جنيه.

ويصبح بعد التجزئة رأس مال الشركة المصدر 54 مليون جنيه، مقسمًا على 54 مليون سهم بدلا من 10.8 مليون سهم.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 54 مليون سهم.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العالمية للاستثمار والتنمية، ترحيل أرباح العام الماضي وعدم توزيعها.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل القيمة الاسمية للسهم والتجزئة من 5 جنيهات إلى جنيه واحد للسهم، بناء على موافقة الرقابة المالية.

كما وافقت على إرجاء النظر في زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، لحين صدور موافقة الرقابة المالية على نموذج الإفصاح.

وقررت العمومية غير العادية تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مبدئي على نشر تقرير إفصاح شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وتضمن تقرير الإفصاح تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 1 جنيه ليصبح عدد الأسهم 54 مليون سهم بدلاً من 10.8 مليون سهم.

وكان وافق مجلس إدارة شركة العالمية للاستثمار والتنمية على تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات إلى جنيه واحد للسهم.

وأوضحت الشركة أن عدد أسهمها سيصبح 54 مليون سهم بدلاً من 10.8 مليون سهم.

وقرر المجلس زيادة رأس المال المصدر من 54 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة 46 مليون جنيه، عقب الانتهاء من إجراءات التجزئة في ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح للمادة 48 من قواعد القيد.

وصدق المجلس على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 250 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه.

وارتفعت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 65.5% خلال العام الماضي، لتصل 2.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.45 مليون جنيه خلال عام 2021.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 6.8 مليون جنيه، مقابل 5.22 مليون جنيه خلال 2021.