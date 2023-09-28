عمومية العالمية للاستثمار تبحث زيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، الجمعية العامة غير العادية للانعقاد اليوم 27 سبتمبر؛ لبحث زيادة رأس المال المصدر من 54 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.
كما ستناقش العمومية زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه.
وتضاعفت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 277.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 2.18 مليون جنيه، مقارنة بربح 577 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.8 مليون جنيه، مقابل 2.49 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تضاعفت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية 10.9 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 2.25 مليون جنيه، مقارنة بربح 206.63 ألف جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 3.89 مليون جنيه، مقابل 1.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة“العالمية للاستثمار والتنمية” على تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد من 5 جنيهات إلى جنيه.
جاء ذلك بناءًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة.
وقررت العمومية إرجاء النظر في زيادة رأس المال المرخص به، لحين صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج 48 إفصاح.
ووافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وتعديل المادتين 25 و42 من النظام الأساسي للشركة، الخاص بإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة.
وكانت تقدمت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، إلى إدارة البورصة بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات الى جنيه.
ويصبح بعد التجزئة رأس مال الشركة المصدر 54 مليون جنيه، مقسمًا على 54 مليون سهم بدلا من 10.8 مليون سهم.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 54 مليون سهم.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العالمية للاستثمار والتنمية، ترحيل أرباح العام الماضي وعدم توزيعها.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل القيمة الاسمية للسهم والتجزئة من 5 جنيهات إلى جنيه واحد للسهم، بناء على موافقة الرقابة المالية.
كما وافقت على إرجاء النظر في زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، لحين صدور موافقة الرقابة المالية على نموذج الإفصاح.
وقررت العمومية غير العادية تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مبدئي على نشر تقرير إفصاح شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وتضمن تقرير الإفصاح تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 1 جنيه ليصبح عدد الأسهم 54 مليون سهم بدلاً من 10.8 مليون سهم.
وكان وافق مجلس إدارة شركة العالمية للاستثمار والتنمية على تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات إلى جنيه واحد للسهم.
وأوضحت الشركة أن عدد أسهمها سيصبح 54 مليون سهم بدلاً من 10.8 مليون سهم.
وقرر المجلس زيادة رأس المال المصدر من 54 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة 46 مليون جنيه، عقب الانتهاء من إجراءات التجزئة في ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح للمادة 48 من قواعد القيد.
وصدق المجلس على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 250 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 65.5% خلال العام الماضي، لتصل 2.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.45 مليون جنيه خلال عام 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 6.8 مليون جنيه، مقابل 5.22 مليون جنيه خلال 2021.
MENAFN28092023000202011048ID1107158191