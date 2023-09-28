عمومية طاقة عربية تُقر إعادة تشكيل مجلس الإدارة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة“طاقة عربية”، تعديل مواد بالنظام الأساسي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وصدقت العمومية على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
وقررت تعيين أحمد سعد علي الشاذلي وممدوح عبدالهادي عفيني وماهر محمد يوسف في مجلس الإدارة ممثلين عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتعيين جوزيف كمال إسكندر ممثلًا عن“نايل إنرجي ال تي دي”، وياسر ذكي هاشم وغادة عبدالهادي أعضاء مستقلين.
وقررت الجمعية تعيين خالد عبد الحميد أبو بكر رئيسًا لمجلس الإدارة، وباكينام محمد إلهامي رئيسًا تنفيذيًا.
فيما اعتمدت العمومية غير العادية، تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل:
(يعين المجلس من بين أعضاءه رئيسًا لمجلس الإدارة ويجوز تعيين نائب للرئيس ليحل محله أثناء غيابه وفي حال غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتًا، كما يجوز للمجلس أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة بخلاف رئيس مجلس الإدارة).
وكان قرر مجلس إدارة شركة طاقة عربية، زيادة استثمارات الشركة في موزمبيق بقيمة 200 ألف دولار.
وطالب المجلس من الإدارة مزيد من البيانات المالية حول فرص التوسع في محطات الوقود البترولية لتحديد قيمة العوائد المحققة من تلك الفرص المقترحة لاتخاذ قرار بشأنها.
وتراجعت أرباح شركة طاقة عربية بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 167.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 192.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 6.15 مليار جنيه، مقابل 4.78 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
استحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على 20% من أسهم رأس مال شركة“طاقة عربية” مقابل 1.629 مليار جنيه.
وخفضت شركة سيلفرستون كابيتال (silverstone capital) حصتها في أسهم رأسمال شركة طاقة عربية من 79.81% إلى 49.13%.
وباعت سيلفرستون كابيتال 414.81 مليون سهم من طاقة عربية بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 3.69 مليار جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 8.9 جنيه.
وشهدت جلسة الإثنين 10 يوليو بدء التداول على أسهم طاقة عربية مجددًا دون حدود سعرية بعد إلغاء كافة العمليات المنفذة على أسهم الشركة خلال أول يوم تداول للسهم من قبل البورصة المصرية.
وقالت البورصة المصرية فى بيان لها أمس، إن إلغاء العمليات المنفذة جاء بعد تقدم المجموعة المالية هيرميس مستشار الطرح بطلب لإلغاء العمليات بدافع التنفيذ الخاطئ وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه.
وبلغ أخر سعر سوقى للسهم نحو 376.5 جنيه قبل إلغاء العمليات المنفذة خلال أول جلسة تداول بدون حدود سعرية.
وسيتم الاعتداد بالصفقة الوحيدة التى تم تنفيذها لفك أسهم القلعة القابضة فى“طاقة” عبر صفقة من ألية الحجم الكبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول الأحد.
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم“طاقة عربية” بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1,352 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد، برأسمال مصدر 676.176 مليون جنيه وتسكينها فى قطاع المرافق.
ومن جانبه، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن إدراج أسهم مجموعة كبرى مثل طاقة عربية بالسوق الرئيسى للبورصة المصرية يشجع المزيد من شركات القطاع الخاص على الانضمام لسوق الأوراق المالية، مما يساعد فى تعزيز جانب العرض عبر تبسيط إجراءات القيد واتخاذ ما يلزم لخلق بيئة مشجعة للتداول.
بالإضافة إلى إيضاح مزايا القيد والتواجد بداخل سوق الأوراق المالية، مما يساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها للنمو والتوسع ويعزز من التنوع القطاعى للسوق ويزيد من سيولته وعمقه، وبما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادى فى البلاد.
وقال خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية ردًا على على سؤال لصحيفة البورصة خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للشركة، إن الربع الثانى من العام الجارى شهد عملية إعادة هيكلة لمساهمى الشركة، نتيجتها أصبح لمالكى 44% من الأسهم حرية بيع أسهمهم فى أى وقت، من خلال شاشة تداول البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لتقرير الإفصاح بغرض التداول فإن حصة الـ44% هى مساهمة غير مباشرة لشركة القلعة القابضة فى طاقة عربية، فيما حدد التقرير القيمة العادلة لسهم الشركة عند 8.9 جنيه، بقيمة إجمالية لأسهم الشركة تصل إلى نحو 12 مليار جنيه.
وأضاف أبوبكر، أن بدء التداول على أسهم الشركة بمثابة مرحلة جديدة تستهدف دور أساسى وفعال فى قطاع الطاقة ليس على مستوى مصر فقط ولكن فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا على ثقته فى سوق الأوراق المالية المصرى ومدى قدرته على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وتابع، أن شركة طاقة عربية تضع نصب أعينها زيادة حجم أعمالها والتوسع فى محفظة مشروعاتها باعتبار البورصة مصدرًا أساسيًا للتمويل.
تولت شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب إدارة الطرح، بينما لعبت شركة بيكر تيلى دور المستشار المالى المستقل، ويقدم مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية، وقام مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركائهم بدور مراقب الحسابات والمدقق المالي
وأشار مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى المجموعة المالية هيرميس، إن البورصة المصرية متعطشة لفرص استثمارية جديدة، وخاصة أن شركة طاقة عربية تعد فى أحد أكثر القطاعات حيوية.
وأكد أن هذا النوع من الإدراج فى البورصة يساعد الشركات على الوصول المباشر إلى السيولة لدعم خطط نموها، كما يساهم فى تسهيل وتسريع عملية الترويج لأى صفقات أو طروحات مستقبلية محتملة.
وأكد جاد أن المجموعة تحرص على طرح فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يساهم فى نمو سوق رأس المال ودعم الاقتصاد المصرى.
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