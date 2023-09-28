عمومية طاقة عربية تُقر إعادة تشكيل مجلس الإدارة

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة“طاقة عربية”، تعديل مواد بالنظام الأساسي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وصدقت العمومية على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

وقررت تعيين أحمد سعد علي الشاذلي وممدوح عبدالهادي عفيني وماهر محمد يوسف في مجلس الإدارة ممثلين عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتعيين جوزيف كمال إسكندر ممثلًا عن“نايل إنرجي ال تي دي”، وياسر ذكي هاشم وغادة عبدالهادي أعضاء مستقلين.

وقررت الجمعية تعيين خالد عبد الحميد أبو بكر رئيسًا لمجلس الإدارة، وباكينام محمد إلهامي رئيسًا تنفيذيًا.

فيما اعتمدت العمومية غير العادية، تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل:

(يعين المجلس من بين أعضاءه رئيسًا لمجلس الإدارة ويجوز تعيين نائب للرئيس ليحل محله أثناء غيابه وفي حال غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتًا، كما يجوز للمجلس أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة بخلاف رئيس مجلس الإدارة).

وكان قرر مجلس إدارة شركة طاقة عربية، زيادة استثمارات الشركة في موزمبيق بقيمة 200 ألف دولار.

وطالب المجلس من الإدارة مزيد من البيانات المالية حول فرص التوسع في محطات الوقود البترولية لتحديد قيمة العوائد المحققة من تلك الفرص المقترحة لاتخاذ قرار بشأنها.

وتراجعت أرباح شركة طاقة عربية بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 167.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 192.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 6.15 مليار جنيه، مقابل 4.78 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

استحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على 20% من أسهم رأس مال شركة“طاقة عربية” مقابل 1.629 مليار جنيه.

وخفضت شركة سيلفرستون كابيتال (silverstone capital) حصتها في أسهم رأسمال شركة طاقة عربية من 79.81% إلى 49.13%.

وباعت سيلفرستون كابيتال 414.81 مليون سهم من طاقة عربية بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 3.69 مليار جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 8.9 جنيه.

وشهدت جلسة الإثنين 10 يوليو بدء التداول على أسهم طاقة عربية مجددًا دون حدود سعرية بعد إلغاء كافة العمليات المنفذة على أسهم الشركة خلال أول يوم تداول للسهم من قبل البورصة المصرية.

وقالت البورصة المصرية فى بيان لها أمس، إن إلغاء العمليات المنفذة جاء بعد تقدم المجموعة المالية هيرميس مستشار الطرح بطلب لإلغاء العمليات بدافع التنفيذ الخاطئ وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه.

وبلغ أخر سعر سوقى للسهم نحو 376.5 جنيه قبل إلغاء العمليات المنفذة خلال أول جلسة تداول بدون حدود سعرية.

وسيتم الاعتداد بالصفقة الوحيدة التى تم تنفيذها لفك أسهم القلعة القابضة فى“طاقة” عبر صفقة من ألية الحجم الكبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول الأحد.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم“طاقة عربية” بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1,352 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد، برأسمال مصدر 676.176 مليون جنيه وتسكينها فى قطاع المرافق.

ومن جانبه، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن إدراج أسهم مجموعة كبرى مثل طاقة عربية بالسوق الرئيسى للبورصة المصرية يشجع المزيد من شركات القطاع الخاص على الانضمام لسوق الأوراق المالية، مما يساعد فى تعزيز جانب العرض عبر تبسيط إجراءات القيد واتخاذ ما يلزم لخلق بيئة مشجعة للتداول.

بالإضافة إلى إيضاح مزايا القيد والتواجد بداخل سوق الأوراق المالية، مما يساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها للنمو والتوسع ويعزز من التنوع القطاعى للسوق ويزيد من سيولته وعمقه، وبما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادى فى البلاد.

وقال خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية ردًا على على سؤال لصحيفة البورصة خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للشركة، إن الربع الثانى من العام الجارى شهد عملية إعادة هيكلة لمساهمى الشركة، نتيجتها أصبح لمالكى 44% من الأسهم حرية بيع أسهمهم فى أى وقت، من خلال شاشة تداول البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقرير الإفصاح بغرض التداول فإن حصة الـ44% هى مساهمة غير مباشرة لشركة القلعة القابضة فى طاقة عربية، فيما حدد التقرير القيمة العادلة لسهم الشركة عند 8.9 جنيه، بقيمة إجمالية لأسهم الشركة تصل إلى نحو 12 مليار جنيه.

وأضاف أبوبكر، أن بدء التداول على أسهم الشركة بمثابة مرحلة جديدة تستهدف دور أساسى وفعال فى قطاع الطاقة ليس على مستوى مصر فقط ولكن فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا على ثقته فى سوق الأوراق المالية المصرى ومدى قدرته على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

وتابع، أن شركة طاقة عربية تضع نصب أعينها زيادة حجم أعمالها والتوسع فى محفظة مشروعاتها باعتبار البورصة مصدرًا أساسيًا للتمويل.

تولت شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب إدارة الطرح، بينما لعبت شركة بيكر تيلى دور المستشار المالى المستقل، ويقدم مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية، وقام مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركائهم بدور مراقب الحسابات والمدقق المالي

وأشار مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى المجموعة المالية هيرميس، إن البورصة المصرية متعطشة لفرص استثمارية جديدة، وخاصة أن شركة طاقة عربية تعد فى أحد أكثر القطاعات حيوية.

وأكد أن هذا النوع من الإدراج فى البورصة يساعد الشركات على الوصول المباشر إلى السيولة لدعم خطط نموها، كما يساهم فى تسهيل وتسريع عملية الترويج لأى صفقات أو طروحات مستقبلية محتملة.

وأكد جاد أن المجموعة تحرص على طرح فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يساهم فى نمو سوق رأس المال ودعم الاقتصاد المصرى.