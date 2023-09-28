عمومية بلتون تبحث اليوم عقود المعاوضة مع سوديك

MENAFN - Al-Borsa News) دعت شركة بلتون المالية القابضة، الجمعية العامة العادية للانعقاد اليوم 27 سبتمبر؛ لمناقشة إبرام عقود المعاوضة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”.

وتتضمن عقود المعاوضة شراء مبنى إدراي لصالح وباسم بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، على إبرام عقد معاوضة يتضمن عقد بيع مبنى بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة، إلى شركة بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي مساحة المبنى 6.876 متر مربع، وسعره 1.113 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه سيتم سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة البيع دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على 4 سنوات ونصف على أقساط ربع سنوية متساوية.

كما سيتم سداد مبلغ وديعة صيانة بقيمة 61.88 مليون جنيه عند التسليم.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” مبيعات تعاقدية بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

وأعلنت الشركة نتائجها التشغيلية والمالية الموحدة للأشهر الثلاثة الاولى والمنتهية فى 31 مارس 2023، حيث بلغت إلغاءات المبيعات 21% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها، والمتحصلات النقدية 2.1 مليار جنيه.

كما تم تسليم 208 وحدات بمشروعات الشركة، وبلغت إيرادات النشاط 1.5 مليار جنيه بزيادة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغ مجمل الربح 563 مليون جنيه بزيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبهامش مجمل ربح 38%.

كما بلغت أرباح التشغيل 165 مليون جنيه بانخفاض 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبهامش أرباح تشغيل 11%.

وحققت“سوديك” صافى ربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة بقيمة 187 مليون جنيه بانخفاض 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبهامش صافى ربح 13%.

وباعت“سوديك” 274 وحدة فى الربع الأول من 2023، وهو ما ساهم فى تحقيق إجمالى مبيعات متعاقد عليها بقيمة 2.78 مليار جنيه، مقارنة بإجمالى مبيعات متعاقد عليها وصلت إلى 3.74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ويعود الانخفاض فى مبيعات الربع الأول من 2023 على أساس سنوى إلى محدودية إطلاق المشروعات الجديدة فى 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022، حيث قامت سوديك بإيقاف المبيعات أوائل 2023 وذلك لمراجعة أسعار بيع الوحدات وسط ارتفاع تكاليف الإنشاءات انطلاقًا من رغبتها فى تحقيق التوازن بين زيادة حجم المبيعات وإدارة المخاطر الناتجة عن ارتفاع التكاليف وسط بيئة تشغيل تضخمية.

ويرجع أداء إجمالى المبيعات المتعاقد عليها فى الربع الأول من العام للطلب القوى على مشروعات سوديك فى شرق وغرب القاهرة، حيث ساهمت مشروعات سوديك فى منطقة غرب القاهرة بنسبة 52% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، بدعم من استمرار الطلب القوى على مشروع الـ464 فدان الذى ساهم وحده فى تحقيق 39% من مبيعات الربع الأول من العام.

من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 48% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، نتيجة الأداء القوى لمبيعات مشروعى سوديك إيست وفيليت، واللذان ساهما بنسبة 13% و33% من مبيعات الربع الأول على التوالى.

ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 579 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، وهو ما يمثل 21% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال هذا الربع، مقارنة بإلغاءات وصلت نسبتها إلى 10% خلال نفس الفترة من 2022.

وترجع الزيادة فى إلغاءات المبيعات خلال هذا الربع بشكل رئيسى نتيجة اتجاه الشركة لإلغاء مبيعات الوحدات المتعثرة، بما يتيح إعادة بيع هذه الوحدات بأسعار السوق الحالية، وبالتالى دعم هوامش الربح وزيادة إجمالى العوائد فى تلك المبيعات.

وبلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 861 مليون جنيه، مقارنة بـ634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتعليقًا على نتائج الربع الأول من العام، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك:“شهدت سوديك طلبًا قويًا على عمليات الإطلاق المحدودة التى تمت خلال الربع الأول من العام، وستواصل الشركة إطلاق مراحل جديدة فى مشروعاتها على مدار العام، مع متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على استراتيجية تسعير الوحدات فى مشروعاتنا”.