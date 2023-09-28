عمومية بلتون تبحث اليوم عقود المعاوضة مع سوديك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعت شركة بلتون المالية القابضة، الجمعية العامة العادية للانعقاد اليوم 27 سبتمبر؛ لمناقشة إبرام عقود المعاوضة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”.
وتتضمن عقود المعاوضة شراء مبنى إدراي لصالح وباسم بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، على إبرام عقد معاوضة يتضمن عقد بيع مبنى بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة، إلى شركة بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي مساحة المبنى 6.876 متر مربع، وسعره 1.113 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه سيتم سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة البيع دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على 4 سنوات ونصف على أقساط ربع سنوية متساوية.
كما سيتم سداد مبلغ وديعة صيانة بقيمة 61.88 مليون جنيه عند التسليم.
وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” مبيعات تعاقدية بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.
وأعلنت الشركة نتائجها التشغيلية والمالية الموحدة للأشهر الثلاثة الاولى والمنتهية فى 31 مارس 2023، حيث بلغت إلغاءات المبيعات 21% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها، والمتحصلات النقدية 2.1 مليار جنيه.
كما تم تسليم 208 وحدات بمشروعات الشركة، وبلغت إيرادات النشاط 1.5 مليار جنيه بزيادة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغ مجمل الربح 563 مليون جنيه بزيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبهامش مجمل ربح 38%.
كما بلغت أرباح التشغيل 165 مليون جنيه بانخفاض 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبهامش أرباح تشغيل 11%.
وحققت“سوديك” صافى ربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة بقيمة 187 مليون جنيه بانخفاض 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبهامش صافى ربح 13%.
وباعت“سوديك” 274 وحدة فى الربع الأول من 2023، وهو ما ساهم فى تحقيق إجمالى مبيعات متعاقد عليها بقيمة 2.78 مليار جنيه، مقارنة بإجمالى مبيعات متعاقد عليها وصلت إلى 3.74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ويعود الانخفاض فى مبيعات الربع الأول من 2023 على أساس سنوى إلى محدودية إطلاق المشروعات الجديدة فى 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022، حيث قامت سوديك بإيقاف المبيعات أوائل 2023 وذلك لمراجعة أسعار بيع الوحدات وسط ارتفاع تكاليف الإنشاءات انطلاقًا من رغبتها فى تحقيق التوازن بين زيادة حجم المبيعات وإدارة المخاطر الناتجة عن ارتفاع التكاليف وسط بيئة تشغيل تضخمية.
ويرجع أداء إجمالى المبيعات المتعاقد عليها فى الربع الأول من العام للطلب القوى على مشروعات سوديك فى شرق وغرب القاهرة، حيث ساهمت مشروعات سوديك فى منطقة غرب القاهرة بنسبة 52% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، بدعم من استمرار الطلب القوى على مشروع الـ464 فدان الذى ساهم وحده فى تحقيق 39% من مبيعات الربع الأول من العام.
من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 48% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، نتيجة الأداء القوى لمبيعات مشروعى سوديك إيست وفيليت، واللذان ساهما بنسبة 13% و33% من مبيعات الربع الأول على التوالى.
ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 579 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، وهو ما يمثل 21% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال هذا الربع، مقارنة بإلغاءات وصلت نسبتها إلى 10% خلال نفس الفترة من 2022.
وترجع الزيادة فى إلغاءات المبيعات خلال هذا الربع بشكل رئيسى نتيجة اتجاه الشركة لإلغاء مبيعات الوحدات المتعثرة، بما يتيح إعادة بيع هذه الوحدات بأسعار السوق الحالية، وبالتالى دعم هوامش الربح وزيادة إجمالى العوائد فى تلك المبيعات.
وبلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 861 مليون جنيه، مقارنة بـ634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.
وتعليقًا على نتائج الربع الأول من العام، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك:“شهدت سوديك طلبًا قويًا على عمليات الإطلاق المحدودة التى تمت خلال الربع الأول من العام، وستواصل الشركة إطلاق مراحل جديدة فى مشروعاتها على مدار العام، مع متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على استراتيجية تسعير الوحدات فى مشروعاتنا”.
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