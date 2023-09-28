Thursday, 28 September 2023 05:36 GMT

أفريكسيم بنك يبحث تمويل قرض لمؤسسة النفط النيجيرية

9/28/2023 7:59:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت ثلاثة مصادر إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) فاتح متعاملين في مجال النفط لتمويل قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمؤسسة النفط الوطنية في نيجيريا للمساعدة في دعم العملة المحلية المتدهورة.

وأضافت المصادر أن أفريكسيم تواصل مع المتعاملين في الأسابيع القليلة الماضية لمعرفة مدى اهتمامهم بتمويل القرض المدعوم بالنفط. ويعمل البنك الآن لصياغة الشروط والأحكام التي سيطرحها للشركات.

وقال مسؤول تنفيذي في قطاع النفط مطلع على المحادثات لرويترز“هناك الكثير من الاهتمام بالأمر لكنهم يحتاجون لمعرفة الشروط”. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل سيساهم في تعزيز الاهتمام.

وذكر أحد المصادر أن التجار الذين سيضخون سيولة ستعاد لهم أموالهم في صورة شحنات نفط، ويعمل البنك على تحديد كمية النفط التي سيعرضها على المتعاملين مقابل التمويل.

ولم يرد متحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية على طلب للحصول على تعليق. كما لم يصدر تعليق من أفريكسيم حتى الآن.

أرقام


MENAFN28092023000202011048ID1107158188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث