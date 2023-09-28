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ارتفاع الأسهم اليابانية عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي

9/28/2023 7:59:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام جلسة اليوم الأربعاء، عقب إشارة محضر اجتماع يوليو الذي عقده بنك اليابان إلى اتفاق صناع السياسة النقدية حول الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية للغاية.

وصعد مؤشر“نيكي” في نهاية التداولات بنسبة 0.18% إلى 32371 نقطة، كما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.32% إلى 2379 نقطة.

وأوضح المحضر الصادر اليوم انقسام صناع السياسة النقدية حول التوقيت المناسب لإنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة، رغم الاتفاق حول ضرورة الإبقاء على تيسير السياسة النقدية في الوقت الراهن.

وتباينت آراء الأعضاء التسعة لمجلس إدارة المصرف بشأن استمرار الشركات في زيادة الأجور خلال العام القادم، في إشارة إلى حالة عدم التأكد تجاه سرعة إنهاء برنامج التحفيز الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر، أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري على نظرتها المعتدلة لتعافي النمو في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 149 يناً.

أرقام

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