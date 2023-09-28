ارتفاع الأسهم اليابانية عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام جلسة اليوم الأربعاء، عقب إشارة محضر اجتماع يوليو الذي عقده بنك اليابان إلى اتفاق صناع السياسة النقدية حول الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية للغاية.
وصعد مؤشر“نيكي” في نهاية التداولات بنسبة 0.18% إلى 32371 نقطة، كما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.32% إلى 2379 نقطة.
وأوضح المحضر الصادر اليوم انقسام صناع السياسة النقدية حول التوقيت المناسب لإنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة، رغم الاتفاق حول ضرورة الإبقاء على تيسير السياسة النقدية في الوقت الراهن.
وتباينت آراء الأعضاء التسعة لمجلس إدارة المصرف بشأن استمرار الشركات في زيادة الأجور خلال العام القادم، في إشارة إلى حالة عدم التأكد تجاه سرعة إنهاء برنامج التحفيز الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري على نظرتها المعتدلة لتعافي النمو في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 149 يناً.
أرقام
MENAFN28092023000202011048ID1107158186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.