بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لتطوير حقل روزبانك للنفط والغاز ببحر الشمال

MENAFN - Al-Borsa News) أعطت بريطانيا الضوء الأخضر لشركة إكوينور لتطوير حقل روزبانك للنفط والغاز ببحر الشمال، في خطوة من المرجح أن تثير انتقادات جديدة من الناشطين في مجال البيئة.

وستستثمر إكوينور، التي تمتلك حصة أغلبية في روزبانك، أحد أكبر حقول النفط والغاز غير المطورة على الجرف القاري لبريطانيا، 3.8 مليار دولار جنبا إلى جنب مع شريك لها لتطوير الحقل.

ومن المرجح أن يشعل هذا الإعلان الجدل من جديد حول استراتيجية بريطانيا بشأن تغير المناخ بعد أن قام رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بتخفيف خطط البلاد لتحقيق هدف الوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.

ويطالب نشطاء البيئة حكومة حزب المحافظين بوقف تطوير مشروع روزبانك، ويقولون إنه يتعارض مع خطة الوصول بالاقتصاد إلى صافي انبعاثات صفري.

إلا أن سوناك أكد دعمه لأعمال التطوير في بحر الشمال في يوليو تموز، وقال إن بريطانيا بحاجة إلى وقود أحفوري محلي جديد لتعزيز أمن الطاقة.

ومن المتوقع أن ينتج الحقل 300 مليون برميل من النفط خلال عمره الافتراضي.

وقالت الهيئة الانتقالية لبحر الشمال“وافقنا اليوم على خطة تطوير حقل روزبانك بما يسمح للمالكين بالمضي قدما في مشروعهم”.

رويترز



