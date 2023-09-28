المحلل الفني محمد فريج يكشف توقعاته لمؤشرات البورصة الفترة المقبلة

المحلل الفني محمد فريج يكشف توقعاته لمؤشرات البورصة الفترة المقبلة
التاريخ
9/28/2023 7:59:57 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
محمد فريج، المحلل الفني والمحاضر في برنامج الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، يكشف توقعات استقرار مؤشر البورصة على المدى القصير، وإلى متى يستمر الوصول إلى 24 ألف نقطة، وما تأثير سعر الفائدة على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وماذا يفعل المستثمرون.
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