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المحلل الفني محمد فريج يكشف توقعاته لمؤشرات البورصة الفترة المقبلة

9/28/2023 7:59:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) محمد فريج، المحلل الفني والمحاضر في برنامج الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، يكشف توقعات استقرار مؤشر البورصة على المدى القصير، وإلى متى يستمر الوصول إلى 24 ألف نقطة، وما تأثير سعر الفائدة على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وماذا يفعل المستثمرون.

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