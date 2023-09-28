سلوشنز السعودية تتولى بناء وتوسعة منصات سحابية لمجموعة Stc

MENAFN - Al-Borsa News) وقّعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات“سلوشنز” (Solutions) السعودية، عقوداً بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، لبناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية في مراكز البيانات وإدارة وتشغيل البنية التحتية للتطبيقات المختلفة التابعة لشركة الاتصالات السعودية“إس تي سي” (stc)، بحسب إفصاح لـ”سلوشنز” على موقع“تداول” اليوم.

تتضمن العقود بحسب الإفصاح توفير خدمات مدارة شاملة لمختلف النطاقات التشغيلية للبنية التحتية، بما في ذلك تشغيل البنية التحتية للتطبيقات بمختلف النطاقات (الخوادم، الشبكات الداخلية وغيرها)، وإدارة البنية التحتية للتطبيقات من خلال الدعم والتشغيل لها، وبناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية، وتقديم الخدمات الاستشارية السحابية، حيث يُنتظر أن يظهر الأثر المالي لهذه العقود على القوائم المالية للشركة اعتباراً من الربع الأخير من 2023، وفق ما ذكرته“سولوشنز” المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”.

تعتبر“stc”، وهي أيضاً مدرجة في“تداول”، المساهم الأكبر في“سلوشنز” بحصة تصل إلى 79% من أسهمها، وقد نشطت هذه الأخيرة خلال الفترة الماضية في عمليات استحواذ محلية، حيث استحوذت مطلع العام الجاري بالكامل على شركة مراكز الاتصال (سي سي سي)، بعد عرض ملزم قيّم“سي سي سي” بـ450 مليون ريال (120 مليون دولار) بعد استبعاد أرصدة النقد والديون؛ كما وقَّعت في يونيو الماضي عرضاً ملزماً مع شركة“ديفوتيم أس أي أس” الفرنسية وشركة“أورتل” للاستثمار المحدودة، للاستحواذ على 40% من شركة“ديفوتيم ميدل إيست”، ومقرها الرياض، والمتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات الرقمية والتحول الرقمي، بقيمة تقديرية 290 مليون درهم إماراتي (79 مليون دولار تقريباً).

اقتصاد الشرق