سلوشنز السعودية تتولى بناء وتوسعة منصات سحابية لمجموعة Stc

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقّعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات“سلوشنز” (Solutions) السعودية، عقوداً بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، لبناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية في مراكز البيانات وإدارة وتشغيل البنية التحتية للتطبيقات المختلفة التابعة لشركة الاتصالات السعودية“إس تي سي” (stc)، بحسب إفصاح لـ”سلوشنز” على موقع“تداول” اليوم.
تتضمن العقود بحسب الإفصاح توفير خدمات مدارة شاملة لمختلف النطاقات التشغيلية للبنية التحتية، بما في ذلك تشغيل البنية التحتية للتطبيقات بمختلف النطاقات (الخوادم، الشبكات الداخلية وغيرها)، وإدارة البنية التحتية للتطبيقات من خلال الدعم والتشغيل لها، وبناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية، وتقديم الخدمات الاستشارية السحابية، حيث يُنتظر أن يظهر الأثر المالي لهذه العقود على القوائم المالية للشركة اعتباراً من الربع الأخير من 2023، وفق ما ذكرته“سولوشنز” المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”.
تعتبر“stc”، وهي أيضاً مدرجة في“تداول”، المساهم الأكبر في“سلوشنز” بحصة تصل إلى 79% من أسهمها، وقد نشطت هذه الأخيرة خلال الفترة الماضية في عمليات استحواذ محلية، حيث استحوذت مطلع العام الجاري بالكامل على شركة مراكز الاتصال (سي سي سي)، بعد عرض ملزم قيّم“سي سي سي” بـ450 مليون ريال (120 مليون دولار) بعد استبعاد أرصدة النقد والديون؛ كما وقَّعت في يونيو الماضي عرضاً ملزماً مع شركة“ديفوتيم أس أي أس” الفرنسية وشركة“أورتل” للاستثمار المحدودة، للاستحواذ على 40% من شركة“ديفوتيم ميدل إيست”، ومقرها الرياض، والمتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات الرقمية والتحول الرقمي، بقيمة تقديرية 290 مليون درهم إماراتي (79 مليون دولار تقريباً).
اقتصاد الشرق
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