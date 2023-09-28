ورش عمل بالتعاون الفاو لتوثيق القيمة الذكية مناخيًا لبعض المحاصيل فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا“سيدارى”، ومركز القاهرة لقياسات التنمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة“الفاو”، ورش عمل تحت عنوان“توثيق سلاسل القيمة الذكية مناخيا لعدد من المحاصيل فى صعيد مصر” بمحافظتى بني سويف والمنيا، خلال الفترة من 16 إلى 26 سبتمبر الجارى.

يأتى ذلك فى إطار مشروع“تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والإنتاجية فى الأراضى الجديدة من خلال تبنى الممارسات والتقنيات الزراعية المبتكرة الذكية مناخيا” الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة“الفاو” والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية“إيفاد”، بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية؛ من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة“SAIL”.

وشارك فى الجلسة الافتتاحية؛ ممثل منظمة“الفاو” الدكتور تونى العتل، والذى أكد على مدى الاهتمام الذى توليه المنظمة لورشة العمل هذه كواحدة من سلسلة اجتماعات تستهدف توثيق سلاسل الغذاء الذكية مناخياً لبعض المحاصيل المختارة فى صعيد مصر، وإثبات الجدوى الاقتصادية لتبنى سياسات التحول المستدام فى سلاسل إنتاج الغذاء.

كما سلط الضوء على الممارسات الزراعية الذكية مناخياً والتى نفذتها منظمة الفاو، من خلال مشروع تحسين سُبُل العيش وإنتاجية المحاصيل الحقلية والإنتاج الحيوانى؛ حيث نفذت منظمة الفاو من خلال هذا المشروع 172 مدرسة مزراعين حقلية فى محافظات بنى سويف، والمنيا، وأسوان وكفر الشيخ.

كما شارك المهندس محمود البسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، والذى أكد على أهمية التحول لنظم توثيق مستندية لعمليات الإنتاج والتصنيع للتوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر، وأهمية العمل على تحسين فرص إدارة المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها من خلال قطاع الصناعة، بالإضافة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتقليل كميات الأسمدة والمبيدات المستخدمة لتعزيز القدرة على إنتاج غذاء صحي والتأقلم مع المناخ.

وكذلك أشارت المهندسة مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى ضرورة وجود خريطة بالمنتجات الزراعية تساعد المصدرين على الوصول بشكل أسهل لمنتجى الحاصلات الزراعية بالمواصفات المطلوبة للتصدير، وأهمية حصول المزارع على سعر عادل للمنتج توافقا مع قانون العناية الواجبة الصادر فى ألمانيا والذى يتوقع أن يمتد تأثيره فى السوق الأوروبي؛ والذي يتطلب تتبع المنتج ليس فقط من حيث نسب المتبقيات من المبيدات ولكن أيضا توثيق الممارسات البيئية التى تستخدمها سلسلة الموردين سواء الخاصة بالبيئة أو العنصر البشرى، بما فيها منع عمالة الأطفال، ووجود سعر عادل للشراء من المزارع.

كما أكدت على أهمية تطوير نظم الزراعة التعاقدية فى ضوء ذلك، والحاجة لجهات وسيطة تدير عقود الزراعة التعاقدية بين المزارع والمصدر وتقوم بالتحكيم وفض المنازعات.

كما أشار اللواء أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانيةن إلى دور الاتحاد فى دراسة الأسواق الخارجية وإمداد الأعضاء بالمعدات اللازمة والتقاوى، وتجهيز مراكز تجميع المنتجات الزراعية، وكذلك المشروعات المشركة مع منظمة الفاو.

كما اشار إلى أهمية دراسة المنافسة القوية من الصين والهند فى السوق العالمية بمجال النباتات الطبية والعطرية، وضرورة تحسين معاملات ما بعد الحصاد والإمكانيات التصنيعية فى هذا المجال.

كما أكد المهندس أحمد البدرى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أهمية التدريب والدعم الفنى فى رفع وعى المزارعين الذين يعملون مع المصدرين بممارسات سلامة الغذاء.

كما أشار لأهمية تعزيز التواصل بين المصدرين والمزارعين، مشددة أن الزراعة الذكية مناخيا أصبحت متطلب عالمى حيث أعلن الاتحاد الأوروبى عن الصفقة الأوربية الخضراء والتى تهدف لجعل الاتحاد الأوروبى أول قارة محايدة مناخيا، وفى ضوء ذلك هناك أهداف تتعلق بتخفيض المبيدات بنسبة 50%، وتخفيض الأسمدة بنسبة 30% بحلول 2030، ومن ثم فلا يوجد طريق أمام صادرات مصر الزراعية سوف التكيف مع المناخ وخفض الأسمدة والمبيدات والانبعاثات.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد المنعم الخبير الرئيسى فى مجال التغييرات المناخية والتنمية الريفية والمشرف على توثيق سلاسل القيمة الذكية مناخيا، الآثار المختلفة لتغير المناخ على القطاع الزراعى المصرى، والانبعاثات الكربونية الناتجة من القطاع الزراعى خلال العمليات الإنتاجية والتصنيعية، وأهمية تطبيق استراتيجات متوافقة مناخيا، وكذلك تحقق وفرا فى استخدام المياه، وأهمية تحقيق الوفر فى المياه والطاقة خلال مراحل التصنيع وتحقيق الوفر فى الطاقة خلال مراحل النقل والشحن وصولا للمستخدم النهائى.

وقد عرض المزارعين المستفيدين من مشروع المدارس الحقلية الذكية مناخيا؛ أهم الممارسات التى قامت منظمة“الفاو مصر” بتطبيقها لدعم التكيف مع تغير المناخ والتى تم تطبيقها خلال العامين الماضيين فى عدة محافظات هى بني سويف، والمنيا، وأسوان وكفر الشيخ.

وقد تناولت مجموعة ورش العمل؛ سلاسل القيمة الذكية مناخيا لمحاصيل النباتات الطبية والعطرية والطماطم والفلفل وقصب السكر.

وركزت جلسات ورشة النباتات الطبية والعطرية على ممارسات المكافحة الحيوية، وتخفيض استخدام المبيدات، وتحسين طرق الحصاد، وتحسين معاملات ما بعد الحصاد، وتطوير نظم التصنيع والبحث عن استخدامات جديدة. كما عرض عدد من المزارعين والمصدرين والمصنعين العديد من الممارسات الناجحة فى مجال زراعة وتصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

وتناولت ورشة عمل سلسلة القيمة لمحصول الطماطم، معاملات ما بعد الحصاد ودورها فى تقليل الفاقد والهدر والبالغ نحو 55% من المحصول طبقا لتقديرات منظمة الفاو، بالإضافة إلى آليات المكافحة الحيوية لآفات محصول الطماطم، وكذلك آليات التسويق.

كما عرض المهندس شادى سرور، نموذج أحد الشركات المصرية الكبرى التى لديها تجربة رائدة فى التعاون مع صغار مزارعى الطماطم، كما عرضت أحد الشركات نماذج تصنيع الطماطم على نطاق مصغر، وعرض الخبراء حدود الاستخدام الأمن للمبيدات بالإضافة إلى اشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى نماذج ناجحة من محطات تجفيف الطماطم فى الأقصر.

وفى ورشة عمل توثيق سلسلة القيمة لمحصول الفلفل، ناقش الخبراء أهم الممارسات الذكية مناخيا فى مراحل إنتاج محصول الفلفل، مستعرضين أهم أساليب التصنيع المعتمدة على تقليل استخدام الطاقة واستخدامات الطاقة الشمسية فى الزراعة والتجفيف، واقتصاديات الزراعة فى الصوب، والتطبيقات المستخدمة فى متابعة الزراعات عن بعد، وكذلك التطبيقات التى تسمح بالنقل المشترك للمحاصيل الزراعية مما يقلل الانبعاثات ويقلل التكلفة.

وفى ورشة عمل توثيق سلسلة القيمة لمحصول قصب السكر، ناقش المشاركين طرق الزراعة باستخدام الشتلات، وطرق الرى باستخدام شبكات التنقيط، ونماذج زراعة القصب بالأنسجة، والمراحل المختلفة للإنتاج والتصنيع وإدارة المخلفات وكذلك المنتجات المتكاملة مثل العسل الأسود والخشب، والأعلاف، والكحول، والأسمدة، والورق.