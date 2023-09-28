ورش عمل بالتعاون الفاو لتوثيق القيمة الذكية مناخيًا لبعض المحاصيل فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا“سيدارى”، ومركز القاهرة لقياسات التنمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة“الفاو”، ورش عمل تحت عنوان“توثيق سلاسل القيمة الذكية مناخيا لعدد من المحاصيل فى صعيد مصر” بمحافظتى بني سويف والمنيا، خلال الفترة من 16 إلى 26 سبتمبر الجارى.
يأتى ذلك فى إطار مشروع“تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والإنتاجية فى الأراضى الجديدة من خلال تبنى الممارسات والتقنيات الزراعية المبتكرة الذكية مناخيا” الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة“الفاو” والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية“إيفاد”، بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية؛ من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة“SAIL”.
وشارك فى الجلسة الافتتاحية؛ ممثل منظمة“الفاو” الدكتور تونى العتل، والذى أكد على مدى الاهتمام الذى توليه المنظمة لورشة العمل هذه كواحدة من سلسلة اجتماعات تستهدف توثيق سلاسل الغذاء الذكية مناخياً لبعض المحاصيل المختارة فى صعيد مصر، وإثبات الجدوى الاقتصادية لتبنى سياسات التحول المستدام فى سلاسل إنتاج الغذاء.
كما سلط الضوء على الممارسات الزراعية الذكية مناخياً والتى نفذتها منظمة الفاو، من خلال مشروع تحسين سُبُل العيش وإنتاجية المحاصيل الحقلية والإنتاج الحيوانى؛ حيث نفذت منظمة الفاو من خلال هذا المشروع 172 مدرسة مزراعين حقلية فى محافظات بنى سويف، والمنيا، وأسوان وكفر الشيخ.
كما شارك المهندس محمود البسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، والذى أكد على أهمية التحول لنظم توثيق مستندية لعمليات الإنتاج والتصنيع للتوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر، وأهمية العمل على تحسين فرص إدارة المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها من خلال قطاع الصناعة، بالإضافة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتقليل كميات الأسمدة والمبيدات المستخدمة لتعزيز القدرة على إنتاج غذاء صحي والتأقلم مع المناخ.
وكذلك أشارت المهندسة مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى ضرورة وجود خريطة بالمنتجات الزراعية تساعد المصدرين على الوصول بشكل أسهل لمنتجى الحاصلات الزراعية بالمواصفات المطلوبة للتصدير، وأهمية حصول المزارع على سعر عادل للمنتج توافقا مع قانون العناية الواجبة الصادر فى ألمانيا والذى يتوقع أن يمتد تأثيره فى السوق الأوروبي؛ والذي يتطلب تتبع المنتج ليس فقط من حيث نسب المتبقيات من المبيدات ولكن أيضا توثيق الممارسات البيئية التى تستخدمها سلسلة الموردين سواء الخاصة بالبيئة أو العنصر البشرى، بما فيها منع عمالة الأطفال، ووجود سعر عادل للشراء من المزارع.
كما أكدت على أهمية تطوير نظم الزراعة التعاقدية فى ضوء ذلك، والحاجة لجهات وسيطة تدير عقود الزراعة التعاقدية بين المزارع والمصدر وتقوم بالتحكيم وفض المنازعات.
كما أشار اللواء أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانيةن إلى دور الاتحاد فى دراسة الأسواق الخارجية وإمداد الأعضاء بالمعدات اللازمة والتقاوى، وتجهيز مراكز تجميع المنتجات الزراعية، وكذلك المشروعات المشركة مع منظمة الفاو.
كما اشار إلى أهمية دراسة المنافسة القوية من الصين والهند فى السوق العالمية بمجال النباتات الطبية والعطرية، وضرورة تحسين معاملات ما بعد الحصاد والإمكانيات التصنيعية فى هذا المجال.
كما أكد المهندس أحمد البدرى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أهمية التدريب والدعم الفنى فى رفع وعى المزارعين الذين يعملون مع المصدرين بممارسات سلامة الغذاء.
كما أشار لأهمية تعزيز التواصل بين المصدرين والمزارعين، مشددة أن الزراعة الذكية مناخيا أصبحت متطلب عالمى حيث أعلن الاتحاد الأوروبى عن الصفقة الأوربية الخضراء والتى تهدف لجعل الاتحاد الأوروبى أول قارة محايدة مناخيا، وفى ضوء ذلك هناك أهداف تتعلق بتخفيض المبيدات بنسبة 50%، وتخفيض الأسمدة بنسبة 30% بحلول 2030، ومن ثم فلا يوجد طريق أمام صادرات مصر الزراعية سوف التكيف مع المناخ وخفض الأسمدة والمبيدات والانبعاثات.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد المنعم الخبير الرئيسى فى مجال التغييرات المناخية والتنمية الريفية والمشرف على توثيق سلاسل القيمة الذكية مناخيا، الآثار المختلفة لتغير المناخ على القطاع الزراعى المصرى، والانبعاثات الكربونية الناتجة من القطاع الزراعى خلال العمليات الإنتاجية والتصنيعية، وأهمية تطبيق استراتيجات متوافقة مناخيا، وكذلك تحقق وفرا فى استخدام المياه، وأهمية تحقيق الوفر فى المياه والطاقة خلال مراحل التصنيع وتحقيق الوفر فى الطاقة خلال مراحل النقل والشحن وصولا للمستخدم النهائى.
وقد عرض المزارعين المستفيدين من مشروع المدارس الحقلية الذكية مناخيا؛ أهم الممارسات التى قامت منظمة“الفاو مصر” بتطبيقها لدعم التكيف مع تغير المناخ والتى تم تطبيقها خلال العامين الماضيين فى عدة محافظات هى بني سويف، والمنيا، وأسوان وكفر الشيخ.
وقد تناولت مجموعة ورش العمل؛ سلاسل القيمة الذكية مناخيا لمحاصيل النباتات الطبية والعطرية والطماطم والفلفل وقصب السكر.
وركزت جلسات ورشة النباتات الطبية والعطرية على ممارسات المكافحة الحيوية، وتخفيض استخدام المبيدات، وتحسين طرق الحصاد، وتحسين معاملات ما بعد الحصاد، وتطوير نظم التصنيع والبحث عن استخدامات جديدة. كما عرض عدد من المزارعين والمصدرين والمصنعين العديد من الممارسات الناجحة فى مجال زراعة وتصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية.
وتناولت ورشة عمل سلسلة القيمة لمحصول الطماطم، معاملات ما بعد الحصاد ودورها فى تقليل الفاقد والهدر والبالغ نحو 55% من المحصول طبقا لتقديرات منظمة الفاو، بالإضافة إلى آليات المكافحة الحيوية لآفات محصول الطماطم، وكذلك آليات التسويق.
كما عرض المهندس شادى سرور، نموذج أحد الشركات المصرية الكبرى التى لديها تجربة رائدة فى التعاون مع صغار مزارعى الطماطم، كما عرضت أحد الشركات نماذج تصنيع الطماطم على نطاق مصغر، وعرض الخبراء حدود الاستخدام الأمن للمبيدات بالإضافة إلى اشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى نماذج ناجحة من محطات تجفيف الطماطم فى الأقصر.
وفى ورشة عمل توثيق سلسلة القيمة لمحصول الفلفل، ناقش الخبراء أهم الممارسات الذكية مناخيا فى مراحل إنتاج محصول الفلفل، مستعرضين أهم أساليب التصنيع المعتمدة على تقليل استخدام الطاقة واستخدامات الطاقة الشمسية فى الزراعة والتجفيف، واقتصاديات الزراعة فى الصوب، والتطبيقات المستخدمة فى متابعة الزراعات عن بعد، وكذلك التطبيقات التى تسمح بالنقل المشترك للمحاصيل الزراعية مما يقلل الانبعاثات ويقلل التكلفة.
وفى ورشة عمل توثيق سلسلة القيمة لمحصول قصب السكر، ناقش المشاركين طرق الزراعة باستخدام الشتلات، وطرق الرى باستخدام شبكات التنقيط، ونماذج زراعة القصب بالأنسجة، والمراحل المختلفة للإنتاج والتصنيع وإدارة المخلفات وكذلك المنتجات المتكاملة مثل العسل الأسود والخشب، والأعلاف، والكحول، والأسمدة، والورق.
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