الإسكان: افتتاح نحو 8 آلاف غرفة فندقية ووحدة سياحية في 2022-2023 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، صدَّق على الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية السياحية، بما يسهم في إسراع معدلات النمو بهذا القطاع الحيوي والهام.

وتم استعراض إجمالي الطاقات الفندقية والسياحية المُفتتحة بمناطق التنمية السياحية التابعة للهيئة، خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، والتي بلغت 2911 غرفة فندقية، و5085 وحدة سياحية بمناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء والعين السخنة، بجانب إجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لـ512 مشروعاً سياحيا وخدميا بمناطق خليج العقبة ونبق والبحر الأحمر والعين السخنة ورأس سدر.

وتمت مراجعة 440 دراسة تقييم بيئي، واستكمال دراسات لمشروعات التنمية السياحية والأعمال المصاحبة لها، من بنية أساسية، وأعمال بحرية، وتهذيب شواطئ، وأعمال الحماية من السيول، وكذلك استخراج 47 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة، واستخراج 30 موافقة من اللجنة العليا للتراخيص على المشروعات السياحية والأنشطة البحرية.