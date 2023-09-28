الإسكان: افتتاح نحو 8 آلاف غرفة فندقية ووحدة سياحية في 2022-2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، صدَّق على الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية السياحية، بما يسهم في إسراع معدلات النمو بهذا القطاع الحيوي والهام.
وتم استعراض إجمالي الطاقات الفندقية والسياحية المُفتتحة بمناطق التنمية السياحية التابعة للهيئة، خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، والتي بلغت 2911 غرفة فندقية، و5085 وحدة سياحية بمناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء والعين السخنة، بجانب إجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لـ512 مشروعاً سياحيا وخدميا بمناطق خليج العقبة ونبق والبحر الأحمر والعين السخنة ورأس سدر.
وتمت مراجعة 440 دراسة تقييم بيئي، واستكمال دراسات لمشروعات التنمية السياحية والأعمال المصاحبة لها، من بنية أساسية، وأعمال بحرية، وتهذيب شواطئ، وأعمال الحماية من السيول، وكذلك استخراج 47 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة، واستخراج 30 موافقة من اللجنة العليا للتراخيص على المشروعات السياحية والأنشطة البحرية.
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