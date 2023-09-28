مسؤولة أمريكية تؤكد: يجب البدء في إعادة إعمار أوكرانيا الآن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت بيني بريتزكر ممثلة الولايات المتحدة الخاصة بإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا، أن إعادة إعمار أوكرانيا لا يمكن أن تنتظر حتى نهاية الحرب، ويجب أن تبدأ الآن.
وقالت بريتزكر لصحفيين في بروكسل:“إن الجهود الطويلة المدى لإنعاش الاقتصاد الأوكراني يجب أن تحصل الآن، ويجب أن تبدأ الآن، حتى في خضم الحرب والقتال المستمرين”.
وأكدت وزيرة التجارة السابقة في عهد باراك أوباما، أن تكلفة إعادة الإعمار ستكون“كبيرة”، وعليه أكدت أهمية إشراك القطاع الخاص، حسبما نقلت فرانس برس.
ويقدر البنك الدولي، أن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة الإعمار.
وقالت بريتزكر إنها على اتصال مع أكثر من ثلاثين شركة مهتمة بالاستثمار في أوكرانيا، مؤكدة أهمية إزالة بعض العقبات، لافتةً إلى الحاجة إلى خلق بيئة تسمح للشركات الغربية المعتادة على قوانين وممارسات معينة، بالاستثمار بثقة في أوكرانيا، رغم المعارك المستمرة.
وشددت على أنّ“الإصلاحات وإعادة الإعمار يجب أن تمضي قدماً معاً”.
وأوضحت بريتزكر، أن الأوكرانيين يدركون أنه ما زال أمامهم“الكثير من العمل الذي يتعين عليهم القيام به بشأن الإصلاحات”، متحدثةً عن الفساد وغسل الأموال، وذلك غداة اجتماع للتنسيق بين مانحين وممثلين لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
وعلى المدى القصير، لدى أوكرانيا احتياجات هائلة في مجالات السكن والنقل والبنى التحتية وفي قطاع الطاقة. لكن أشارت بريتزكر إلى أن اقتصادها ما زال نشطا، وتريد“مواصلة تصدير الحبوب وبيعها”.
وشددت على أهمية“التأكد من أن طرق التجارة تعمل بشكل صحيح”.
وردا على سؤال حول استخدام الأصول الروسية في الدول الغربية لتمويل عملية إعادة الإعمار جزئيا، اعتبرت بريتزكر أنه من الضروري أن تدفع روسيا،“نظراً للدمار” الذي سببته في أوكرانيا.
وقدّرت حجم هذه الأصول في الولايات المتحدة بنحو ثمانية مليارات دولار، لكنها لفتت إلى أنه يتعين القيام بعمل قانوني طويل المدى قبل أن يتسنى استخدامها لتمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا.
أرقام
MENAFN28092023000202011048ID1107158177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.