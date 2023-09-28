مسؤولة أمريكية تؤكد: يجب البدء في إعادة إعمار أوكرانيا الآن

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت بيني بريتزكر ممثلة الولايات المتحدة الخاصة بإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا، أن إعادة إعمار أوكرانيا لا يمكن أن تنتظر حتى نهاية الحرب، ويجب أن تبدأ الآن.

وقالت بريتزكر لصحفيين في بروكسل:“إن الجهود الطويلة المدى لإنعاش الاقتصاد الأوكراني يجب أن تحصل الآن، ويجب أن تبدأ الآن، حتى في خضم الحرب والقتال المستمرين”.

وأكدت وزيرة التجارة السابقة في عهد باراك أوباما، أن تكلفة إعادة الإعمار ستكون“كبيرة”، وعليه أكدت أهمية إشراك القطاع الخاص، حسبما نقلت فرانس برس.

ويقدر البنك الدولي، أن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة الإعمار.

وقالت بريتزكر إنها على اتصال مع أكثر من ثلاثين شركة مهتمة بالاستثمار في أوكرانيا، مؤكدة أهمية إزالة بعض العقبات، لافتةً إلى الحاجة إلى خلق بيئة تسمح للشركات الغربية المعتادة على قوانين وممارسات معينة، بالاستثمار بثقة في أوكرانيا، رغم المعارك المستمرة.

وشددت على أنّ“الإصلاحات وإعادة الإعمار يجب أن تمضي قدماً معاً”.

وأوضحت بريتزكر، أن الأوكرانيين يدركون أنه ما زال أمامهم“الكثير من العمل الذي يتعين عليهم القيام به بشأن الإصلاحات”، متحدثةً عن الفساد وغسل الأموال، وذلك غداة اجتماع للتنسيق بين مانحين وممثلين لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وعلى المدى القصير، لدى أوكرانيا احتياجات هائلة في مجالات السكن والنقل والبنى التحتية وفي قطاع الطاقة. لكن أشارت بريتزكر إلى أن اقتصادها ما زال نشطا، وتريد“مواصلة تصدير الحبوب وبيعها”.

وشددت على أهمية“التأكد من أن طرق التجارة تعمل بشكل صحيح”.

وردا على سؤال حول استخدام الأصول الروسية في الدول الغربية لتمويل عملية إعادة الإعمار جزئيا، اعتبرت بريتزكر أنه من الضروري أن تدفع روسيا،“نظراً للدمار” الذي سببته في أوكرانيا.

وقدّرت حجم هذه الأصول في الولايات المتحدة بنحو ثمانية مليارات دولار، لكنها لفتت إلى أنه يتعين القيام بعمل قانوني طويل المدى قبل أن يتسنى استخدامها لتمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا.

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