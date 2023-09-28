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سهم بيلوتون لمعدات التمارين يرتفع 15% بتعاملات ما بعد الإغلاق

9/28/2023 7:59:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة بيلوتون إنتراكتيف لمعدات التمارين الرياضية، في تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، بعد الإعلان عن شراكة مدتها خمس سنوات مع شركة“لولوليمون أثليتيكا”.

وصعد السهم الذي يتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“PTON” بنسبة 15%، فيما زاد سهم“لولوليمون” الذي يتداول في نفس البورصة تحت الرمز“LULU” بنسبة 0.25%، في تمام الساعة 12:48 صباحًا بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركتان عن شراكة مدتها خمس سنوات، حيث تصبح“بيلوتون” المزود الحصري لمحتوى اللياقة البدنية لتطبيق“لولوليمون” للتمارين الرياضية، حسبما ذكرت“سي إن بي سي”.

وبموجب الشراكة، ستصبح“لولوليمون” الشريك الأساسي للملابس الرياضية للشركة، وسيصبح عدد من مدربي الأخيرة سفراء لمتاجر ملابس التجزئة التابعة للأولى.

أرقام

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