سهم بيلوتون لمعدات التمارين يرتفع 15% بتعاملات ما بعد الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم شركة بيلوتون إنتراكتيف لمعدات التمارين الرياضية، في تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، بعد الإعلان عن شراكة مدتها خمس سنوات مع شركة“لولوليمون أثليتيكا”.
وصعد السهم الذي يتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“PTON” بنسبة 15%، فيما زاد سهم“لولوليمون” الذي يتداول في نفس البورصة تحت الرمز“LULU” بنسبة 0.25%، في تمام الساعة 12:48 صباحًا بتوقيت القاهرة.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركتان عن شراكة مدتها خمس سنوات، حيث تصبح“بيلوتون” المزود الحصري لمحتوى اللياقة البدنية لتطبيق“لولوليمون” للتمارين الرياضية، حسبما ذكرت“سي إن بي سي”.
وبموجب الشراكة، ستصبح“لولوليمون” الشريك الأساسي للملابس الرياضية للشركة، وسيصبح عدد من مدربي الأخيرة سفراء لمتاجر ملابس التجزئة التابعة للأولى.
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