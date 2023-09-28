سهم كلوروكس يسجل أكبر سلسلة خسائر منذ 2009 بعد الهجوم الإلكتروني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل سهم شركة كلوروكس، أطول سلسلة خسائر منذ عام 2009، بعد أن أنهى تداولات الأربعاء منخفضًا للجلسة التاسعة على التوالي.
وتراجع سهم“كلوروكس” الذي يتداول في بورصة“نيوريورك” تحت الرمز“CLX” بنسبة 0.95% عند 129.15 دولار.
يأتي هذا بعد أن قالت شركة تصنيع منتجات التنظيف هذا الشهر، إن تداعيات الهجوم الإلكتروني سيكون لها تأثير ملموس على نتائج الربع الأول من العام المالي 2024.
وبحسب إفصاح تنظيمي نقلته“ماركت ووتش”، ظهرت مشكلات عن مدى توفر المنتجات إثر بدء الشركة إجراءات الطلب والمعالجة اليدوية، نتيجة إيقاف تشغيل بعض الأنظمة.
وأوضحت الشركة أنها تعتقد أنها تمكنت من احتواء الهجوم الإلكتروني، وقالت إن مواقع التصنيع التابعة لها عادت إلى العمل بشكل كبير.
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