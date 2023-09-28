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سهم كلوروكس يسجل أكبر سلسلة خسائر منذ 2009 بعد الهجوم الإلكتروني

9/28/2023 7:59:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل سهم شركة كلوروكس، أطول سلسلة خسائر منذ عام 2009، بعد أن أنهى تداولات الأربعاء منخفضًا للجلسة التاسعة على التوالي.

وتراجع سهم“كلوروكس” الذي يتداول في بورصة“نيوريورك” تحت الرمز“CLX” بنسبة 0.95% عند 129.15 دولار.

يأتي هذا بعد أن قالت شركة تصنيع منتجات التنظيف هذا الشهر، إن تداعيات الهجوم الإلكتروني سيكون لها تأثير ملموس على نتائج الربع الأول من العام المالي 2024.

وبحسب إفصاح تنظيمي نقلته“ماركت ووتش”، ظهرت مشكلات عن مدى توفر المنتجات إثر بدء الشركة إجراءات الطلب والمعالجة اليدوية، نتيجة إيقاف تشغيل بعض الأنظمة.

وأوضحت الشركة أنها تعتقد أنها تمكنت من احتواء الهجوم الإلكتروني، وقالت إن مواقع التصنيع التابعة لها عادت إلى العمل بشكل كبير.

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