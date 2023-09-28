عملات الأسواق الناشئة تتجه لمحو مكاسبها المحققة خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتجه عملات الأسواق الناشئة لمحو جميع المكاسب المحققة منذ بداية العام، حيث أدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وأسعار الفائدة الأمريكية إلى تراجع المعنويات بشأن الأصول الأكثر خطورة.
وسجل مؤشر“إم إس سي آي” لعملات الدول النامية أسوأ ربع له منذ بداية العام، حيث يتداول مرتفعًا بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022، بحسب“بلومبرج”.
وقال بريندان ماكينا، الخبير الاستراتيجي لدى بنك“ويلز فارجو”:“الجمع بين الاقتصاد الأمريكي المرن، وتشديد السياسة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتحديات الاقتصادية في الصين، يؤثر على الأصول الحساسة للمخاطر”.
وكان الريال البرازيلي من بين أكبر العملات الخاسرة خلال تداولات الأربعاء، متجهًا إلى أطول سلسلة خسائر له منذ أكثر من عامين.
وتراجع الريال البرازيلي خلال الجلسات السبع الماضية بنسبة 3.9%، كما هبط الفورنت المجري والبيزو الكولومبي بنسبة 4% على الأقل لكل منهما، في حين انخفض البيزو المكسيكي بنحو 3%.
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