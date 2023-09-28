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عملات الأسواق الناشئة تتجه لمحو مكاسبها المحققة خلال 2023

9/28/2023 7:59:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتجه عملات الأسواق الناشئة لمحو جميع المكاسب المحققة منذ بداية العام، حيث أدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وأسعار الفائدة الأمريكية إلى تراجع المعنويات بشأن الأصول الأكثر خطورة.

وسجل مؤشر“إم إس سي آي” لعملات الدول النامية أسوأ ربع له منذ بداية العام، حيث يتداول مرتفعًا بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022، بحسب“بلومبرج”.

وقال بريندان ماكينا، الخبير الاستراتيجي لدى بنك“ويلز فارجو”:“الجمع بين الاقتصاد الأمريكي المرن، وتشديد السياسة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتحديات الاقتصادية في الصين، يؤثر على الأصول الحساسة للمخاطر”.

وكان الريال البرازيلي من بين أكبر العملات الخاسرة خلال تداولات الأربعاء، متجهًا إلى أطول سلسلة خسائر له منذ أكثر من عامين.

وتراجع الريال البرازيلي خلال الجلسات السبع الماضية بنسبة 3.9%، كما هبط الفورنت المجري والبيزو الكولومبي بنسبة 4% على الأقل لكل منهما، في حين انخفض البيزو المكسيكي بنحو 3%.

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