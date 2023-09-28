سهم إكسون موبيل يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق مع ارتفاع النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم شركة“إكسون موبيل” في ختام التعاملات، مسجلًا أعلى إغلاق له على الإطلاق، وفقًا لبيانات تعقب السهم التي تعود إلى نوفمبر عام 1972.
وفي ختام تداولات الأربعاء، ارتفع سهم شركة النفط والغاز الأمريكية بنسبة 3.25% إلى 120.20 دولار، مسجلًا الجلسة الرابعة على التوالي من المكاسب.
وفي حين تعرضت الأسهم الأمريكية للضغط هذا الأسبوع مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية لأعلى مستوياتها منذ 2007، استفاد سهم“إكسون” من أسعار النفط التي ظلت قرب أعلى مستوياتها في 10 أشهر وتوقعات استمرار ضغوط العرض.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.
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