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سهم إكسون موبيل يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق مع ارتفاع النفط

9/28/2023 7:59:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“إكسون موبيل” في ختام التعاملات، مسجلًا أعلى إغلاق له على الإطلاق، وفقًا لبيانات تعقب السهم التي تعود إلى نوفمبر عام 1972.

وفي ختام تداولات الأربعاء، ارتفع سهم شركة النفط والغاز الأمريكية بنسبة 3.25% إلى 120.20 دولار، مسجلًا الجلسة الرابعة على التوالي من المكاسب.

وفي حين تعرضت الأسهم الأمريكية للضغط هذا الأسبوع مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية لأعلى مستوياتها منذ 2007، استفاد سهم“إكسون” من أسعار النفط التي ظلت قرب أعلى مستوياتها في 10 أشهر وتوقعات استمرار ضغوط العرض.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

أرقام

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