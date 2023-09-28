روسيا تتهم أمريكا وبريطانيا بتدبير انفجارات خطوط أنابيب نورد ستريم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديميتري بيسكوف، إن الانفجارات التي وقعت في مياه البحر والتي دمرت خطوط أنابيب الغاز“نورد ستريم” في بحر البلطيق، دبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأعلن بيسكوف، ردا على سؤال بشأن التفجيرات في خطي الغاز، والتي وقعت في سبتمبر 2022:“إنهم متورطون بطريقة أو بأخرى في هذا الهجوم الإرهابي”، مشيرا في حديثه إلى أمريكا وبريطانيا ولكن دون تقديم أي دليل.
وكان قد قال في تصريحات سابقة، تعليقا على تقارير نشرتها وسائل الإعلام الغربية بشأن التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب“نورد ستريم”، إن التقارير بشأن الهجمات على الخط ليست غريبة فحسب بل تفوح منها رائحة الجرائم الوحشية.
وأضاف بيسكوف في حديثه شهر مارس الماضي:“كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع فرضيات بشأن تفجير“نورد ستريم” دون إجراء تحقيقات؟”.
وفي مارس الماضي، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من جانبه، إن كييف“غير متورطة مطلقا” في هجمات العام الماضي على خط أنابيب نورد ستريم ولا معلومات لديها عما حدث.
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