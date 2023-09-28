روسيا تتهم أمريكا وبريطانيا بتدبير انفجارات خطوط أنابيب نورد ستريم

MENAFN - Al-Borsa News) قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديميتري بيسكوف، إن الانفجارات التي وقعت في مياه البحر والتي دمرت خطوط أنابيب الغاز“نورد ستريم” في بحر البلطيق، دبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأعلن بيسكوف، ردا على سؤال بشأن التفجيرات في خطي الغاز، والتي وقعت في سبتمبر 2022:“إنهم متورطون بطريقة أو بأخرى في هذا الهجوم الإرهابي”، مشيرا في حديثه إلى أمريكا وبريطانيا ولكن دون تقديم أي دليل.

وكان قد قال في تصريحات سابقة، تعليقا على تقارير نشرتها وسائل الإعلام الغربية بشأن التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب“نورد ستريم”، إن التقارير بشأن الهجمات على الخط ليست غريبة فحسب بل تفوح منها رائحة الجرائم الوحشية.

وأضاف بيسكوف في حديثه شهر مارس الماضي:“كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع فرضيات بشأن تفجير“نورد ستريم” دون إجراء تحقيقات؟”.

وفي مارس الماضي، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من جانبه، إن كييف“غير متورطة مطلقا” في هجمات العام الماضي على خط أنابيب نورد ستريم ولا معلومات لديها عما حدث.

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