قمة أوروبية أمريكية في واشنطن 20 أكتوبر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) يتوجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى واشنطن يوم 20 أكتوبر، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار قمة أوروبية أمريكية، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إن الهدف سيكون“تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة” ومواجهة التحديات المشتركة مثل التبدل المناخي أو وضع الاقتصاد العالمي، وفقا لفرانس برس.

وسيناقش القادة الأوروبيون والأمريكيون أيضًا النزاع القائم بشأن واردات الصلب الأوروبية، التي تخضع لرسوم جمركية فرضتها إدارة دونالد ترامب في العام 2018، ويمكن إعادة تفعيلها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر.

وأكد المسؤول، أن الطرفين أجريا“مناقشات جيدة جداً” حول هذا الموضوع، معبراً عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق.

وأفاد بأن جدول أعمال القمة سيشمل أيضاً إعادة تأكيد الدعم القوي لأوكرانيا، واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيناقشان“حزمة عقوبات جديدة محتملة”، رغم اتخاذ إجراءات عديدة في السابق.

وأوضح أن مسألة تطبيق العقوبات ستُطرح أيضاً، ومن الضروري إشراك دول ثالثة بشكل أكبر تحاول روسيا عبرها الالتفاف على العقوبات.

وأضاف أن احتمال استهداف تجارة الألماس الروسية على جدول أعمال القمة أيضا، حتى لو كان الموضوع أكثر أهمية بالنسبة لدول مجموعة السبع.

وأطلق زعماء مجموعة السبع خلال اجتماعهم في الربيع باليابان، دراسة حول كيفية خنق تجارة الألماس الروسي بشكل جماعي، والتي تدر مكاسب تراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً، وذلك باستخدام أساليب تعقب بتقنيات عالية. ومع ذلك، لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد.