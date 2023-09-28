تعليق التداول على أسهم إيفرجراند في بورصة هونج كونج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علقت مطورة العقارات“تشاينا إيفرجراند جروب” تداول سهمها وأسهم وحداتها في بورصة هونج كونج، وذلك بعد تقرير نشرته“بلومبرج” عن مصادر أفاد بأن رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية“هيو كا يان” قد تم تحديد إقامته.
ولم توضح“إيفرجراند” سبب تعليق تداول السهم في الإشعار الذي قدمته إلى بورصة هونج كونج.
وهذه ليست أول مرة يتم فيها تعليق تداول سهم الشركة، إذ تم تعليق التداول من قبل في مارس 2022 وتم استئناف التداول في الثامن والعشرين من أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة تسجيل خسارة عائدة على المساهمين بقيمة 33 مليار يوان (4.15 مليار دولار) في الأشهر الستة المنتهية في يونيو.
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