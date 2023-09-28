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تعليق التداول على أسهم إيفرجراند في بورصة هونج كونج

9/28/2023 7:59:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) علقت مطورة العقارات“تشاينا إيفرجراند جروب” تداول سهمها وأسهم وحداتها في بورصة هونج كونج، وذلك بعد تقرير نشرته“بلومبرج” عن مصادر أفاد بأن رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية“هيو كا يان” قد تم تحديد إقامته.

ولم توضح“إيفرجراند” سبب تعليق تداول السهم في الإشعار الذي قدمته إلى بورصة هونج كونج.

وهذه ليست أول مرة يتم فيها تعليق تداول سهم الشركة، إذ تم تعليق التداول من قبل في مارس 2022 وتم استئناف التداول في الثامن والعشرين من أغسطس.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة تسجيل خسارة عائدة على المساهمين بقيمة 33 مليار يوان (4.15 مليار دولار) في الأشهر الستة المنتهية في يونيو.

أرقام

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