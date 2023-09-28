استمرار ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت قرب أعلى مستوى بـ11 شهراً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف الأسواق إزاء تراجع المعروض بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية.
وزادت العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم نوفمبر بنسبة 0.86% إلى 97.38 دولار للبرميل خلال التعاملات، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي.
وارتفعت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1% إلى 94.65 دولار للبرميل، بعد اقترابها من أعلى مستوياتها في عام عند 95 دولارًا أثناء التداولات.
وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات انخفاضها بمقدار 320 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات النفط في مستودعات“كوشنج” بمدينة أوكلاهوما الأمريكية بمقدار 934 ألف برميل إلى 22 مليون برميل خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يوليو، وذلك إثر زيادة الطلب على التكرير والتصدير، لترتفع مخاوف الأسواق إزاء ارتفاع الطلب في ظل تراجع المعروض.
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