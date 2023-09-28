استمرار ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت قرب أعلى مستوى بـ11 شهراً

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف الأسواق إزاء تراجع المعروض بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم نوفمبر بنسبة 0.86% إلى 97.38 دولار للبرميل خلال التعاملات، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي.

وارتفعت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1% إلى 94.65 دولار للبرميل، بعد اقترابها من أعلى مستوياتها في عام عند 95 دولارًا أثناء التداولات.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات انخفاضها بمقدار 320 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات النفط في مستودعات“كوشنج” بمدينة أوكلاهوما الأمريكية بمقدار 934 ألف برميل إلى 22 مليون برميل خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يوليو، وذلك إثر زيادة الطلب على التكرير والتصدير، لترتفع مخاوف الأسواق إزاء ارتفاع الطلب في ظل تراجع المعروض.

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