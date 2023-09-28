أسعار الذهب ترتفع هامشيًا وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الخميس، مع استمرار ارتفاع الدولار ووسط ترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 3.10 دولار فقط، إلى 1894 دولارًا خلال التعاملات، بعد تسجيل أدنى تسوية منذ فبراير في ختام جلسة الأربعاء.
وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة طفيفة 0.1% إلى 1877.22 دولار للأوقية، بينما استقرت عقود الفضة تسليم ديسمبر عند 22.75 دولار، وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.24% إلى 894.30 دولار للأوقية.
وأوضح هيوجو باسكال المتخصص في تجارة المعادن النفيسة لدى“إنبروفد” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، أن بيانات طلبيات السلع المعمرة أظهرت ارتفاعاً على غير المتوقع، الأمر الذي دفع عوائد السندات العشرية والدولار إلى الارتفاع، ليعاني الذهب من ضغوط البيع.
وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلى الأمريكي وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق اليوم، فضلاً عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم غداً الجمعة، وذلك لاستشراف المزيد من المعلومات حول مدى إمكانية تحقيق الهبوط الناعم للاقتصاد.
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