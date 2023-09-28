أسعار الذهب ترتفع هامشيًا وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الخميس، مع استمرار ارتفاع الدولار ووسط ترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 3.10 دولار فقط، إلى 1894 دولارًا خلال التعاملات، بعد تسجيل أدنى تسوية منذ فبراير في ختام جلسة الأربعاء.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة طفيفة 0.1% إلى 1877.22 دولار للأوقية، بينما استقرت عقود الفضة تسليم ديسمبر عند 22.75 دولار، وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.24% إلى 894.30 دولار للأوقية.

وأوضح هيوجو باسكال المتخصص في تجارة المعادن النفيسة لدى“إنبروفد” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، أن بيانات طلبيات السلع المعمرة أظهرت ارتفاعاً على غير المتوقع، الأمر الذي دفع عوائد السندات العشرية والدولار إلى الارتفاع، ليعاني الذهب من ضغوط البيع.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلى الأمريكي وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق اليوم، فضلاً عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم غداً الجمعة، وذلك لاستشراف المزيد من المعلومات حول مدى إمكانية تحقيق الهبوط الناعم للاقتصاد.

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