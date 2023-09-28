بنك أوف أمريكا: ارتفاع عائد سندات الـ10 سنوات إلى 5% يتوقف على المستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى“بنك أوف أمريكا”، أن وصول عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى مستوى 5% يعتمد على مدى اقتناع المستثمرين بأن الاقتصاد سيواصل قوته، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وكتب برونو برايزينيا المسؤول لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة، أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات على وشك العودة إلى الديناميكية في نظام ما قبل الأزمة المالية العالمية التي شهدناها بين عامي 2004 و2006، حسبما نقلته“بلومبرج”.
وخلال الفترة من 2004 حتى 2006، بلغ متوسط الفارق بين عائد السندات لأجل عامين ونظيره استحقاق 10 سنوات حوالي 40 نقطة أساس، وحاليًا يعد الفارق مستقرًا، ولكن العودة إلى منطقة 40 نقطة أساس قد تدفع عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب مستوى 5%.
وواصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات الارتفاع، أمس، حتى وصل إلى 4.64% وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2007، وتراجع خلال تعاملات، اليوم الخميس، قليلاً عند 4.596%، وكذلك انخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 5.116%.
وأضاف برايزينيا: وصول المعدل الذي يحدد القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة في الولايات المتحدة وتكاليف اقتراض الشركات إلى 5% قد يتطلب ليس فقط المزيد من التعديلات على الأساسيات ولكن أيضًا درجة أعلى من الاقتناع بالتوقعات المستقبلية.
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