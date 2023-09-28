بنك أوف أمريكا: ارتفاع عائد سندات الـ10 سنوات إلى 5% يتوقف على المستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) يرى“بنك أوف أمريكا”، أن وصول عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى مستوى 5% يعتمد على مدى اقتناع المستثمرين بأن الاقتصاد سيواصل قوته، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكتب برونو برايزينيا المسؤول لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة، أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات على وشك العودة إلى الديناميكية في نظام ما قبل الأزمة المالية العالمية التي شهدناها بين عامي 2004 و2006، حسبما نقلته“بلومبرج”.

وخلال الفترة من 2004 حتى 2006، بلغ متوسط الفارق بين عائد السندات لأجل عامين ونظيره استحقاق 10 سنوات حوالي 40 نقطة أساس، وحاليًا يعد الفارق مستقرًا، ولكن العودة إلى منطقة 40 نقطة أساس قد تدفع عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب مستوى 5%.

وواصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات الارتفاع، أمس، حتى وصل إلى 4.64% وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2007، وتراجع خلال تعاملات، اليوم الخميس، قليلاً عند 4.596%، وكذلك انخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 5.116%.

وأضاف برايزينيا: وصول المعدل الذي يحدد القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة في الولايات المتحدة وتكاليف اقتراض الشركات إلى 5% قد يتطلب ليس فقط المزيد من التعديلات على الأساسيات ولكن أيضًا درجة أعلى من الاقتناع بالتوقعات المستقبلية.

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