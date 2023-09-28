الملا: ضرورة تنويع مصادر الطاقة لمواكبة النمو السكاني والتوسع التنموي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد طارق الملا وزير البترول، أن المسؤولية تجاه الوطن تتطلب تضافر الجهود والعمل على كافة المحاور؛ لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن.
وأشار الملا، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية“إيجاس”، اليوم الخميس، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج، مما أدى إلى زيادة مساهمته كمصدر أساسي للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.
وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية اهتمامًا كاملاً من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، والتي تخدم بدورها أيضًا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة، وفقًا لرؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية مثل الغاز الطبيعي وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة.
كما أكد الملا أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة، وترشيد الاستهلاك منها، ورفع الوعي بهذا الأمر من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها، مما يؤدي إلى خفض الانبعاثات، وفقًا لاستراتيجية الدولة والتزاماتها في هذا الصدد.
ولفت إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعي تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذي يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.
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