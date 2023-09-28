الملا: ضرورة تنويع مصادر الطاقة لمواكبة النمو السكاني والتوسع التنموي

MENAFN - Al-Borsa News) أكد طارق الملا وزير البترول، أن المسؤولية تجاه الوطن تتطلب تضافر الجهود والعمل على كافة المحاور؛ لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن.

وأشار الملا، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية“إيجاس”، اليوم الخميس، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج، مما أدى إلى زيادة مساهمته كمصدر أساسي للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.

وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية اهتمامًا كاملاً من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، والتي تخدم بدورها أيضًا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة، وفقًا لرؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية مثل الغاز الطبيعي وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة.

كما أكد الملا أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة، وترشيد الاستهلاك منها، ورفع الوعي بهذا الأمر من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها، مما يؤدي إلى خفض الانبعاثات، وفقًا لاستراتيجية الدولة والتزاماتها في هذا الصدد.

ولفت إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعي تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذي يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.