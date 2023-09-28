الصين تدشن خط قطارات فائقة السرعة عابرة للمحيط قرب مضيق تايوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، أن الصين دشنت أول خط قطارات فائقة السرعة والذي سيعبر خلجانا بالمحيط ويمتد على ساحل إقليم فوجيان الجنوبي الشرقي بالقرب من مضيق تايوان.
وأفادت وكالة أنباء“شينخوا”، بأن قطارا فائق السرعة غادر مدينة فوتشو عاصمة إقليم فوجيان صباح اليوم، تدشينا لخط فوتشو-شيامن-تشانغتشو الذي يبلغ طوله 277 كيلومترا، حسبما نقلت رويترز.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، المشغلة للقطارات بالبلاد، القول إن هذا هو أول خط عابر للمحيط في الصين للقطارات فائقة السرعة والتي ستسير على جسور تعبر ثلاثة خلجان ساحلية وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومترا في الساعة.
وسيستغرق السفر بين فوتشو وشيامن، وهي مركز اقتصادي وموقع سياحي شهير، أقل من ساعة.
وينضم المشروع إلى شبكة القطارات فائقة السرعة مترامية الأطراف في البلاد.
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