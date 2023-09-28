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الصين تدشن خط قطارات فائقة السرعة عابرة للمحيط قرب مضيق تايوان

9/28/2023 7:59:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، أن الصين دشنت أول خط قطارات فائقة السرعة والذي سيعبر خلجانا بالمحيط ويمتد على ساحل إقليم فوجيان الجنوبي الشرقي بالقرب من مضيق تايوان.

وأفادت وكالة أنباء“شينخوا”، بأن قطارا فائق السرعة غادر مدينة فوتشو عاصمة إقليم فوجيان صباح اليوم، تدشينا لخط فوتشو-شيامن-تشانغتشو الذي يبلغ طوله 277 كيلومترا، حسبما نقلت رويترز.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، المشغلة للقطارات بالبلاد، القول إن هذا هو أول خط عابر للمحيط في الصين للقطارات فائقة السرعة والتي ستسير على جسور تعبر ثلاثة خلجان ساحلية وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومترا في الساعة.

وسيستغرق السفر بين فوتشو وشيامن، وهي مركز اقتصادي وموقع سياحي شهير، أقل من ساعة.

وينضم المشروع إلى شبكة القطارات فائقة السرعة مترامية الأطراف في البلاد.

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