مبيعات تويوتا ترتفع عالميًا لأعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات“تويوتا موتور” حول العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال أغسطس، وبذلك بدعم من الطلب القوي على سياراتها.
وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، اليوم الخميس، ارتفاع المبيعات بنسبة 9% في أغسطس على أساس سنوي إلى المستوى القياسي 923.18 ألف مركبة، مع صعود مبيعات العلامتين التجاريتين“تويوتا” و”لكزس” بأكثر من 3% في أوروبا، بينما انخفضت مبيعاتهما في آسيا 4%.
وزادت مبيعات الشركة في اليابان بنسبة 45% في أغسطس على أساس سنوي، أما في كوريا الجنوبية ارتفعت المبيعات 63%.
أما عن مبيعاتها من السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات فبلغت 11.88 ألف وحدة خلال أغسطس، ليصل الإجمالي المسجل في العام الحالي حتى الآن إلى 65.467 ألف سيارة.
وذلك مع صعود إنتاج الشركة اليابانية – بما يشمل الوحدات التابعة“دايهاتسو موتور” و”هينو موتورز”- أيضًا بنسبة 4% إلى المستوى القياسي 924.509 ألف وحدة.
أرقام
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