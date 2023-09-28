مبيعات تويوتا ترتفع عالميًا لأعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات“تويوتا موتور” حول العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال أغسطس، وبذلك بدعم من الطلب القوي على سياراتها.

وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، اليوم الخميس، ارتفاع المبيعات بنسبة 9% في أغسطس على أساس سنوي إلى المستوى القياسي 923.18 ألف مركبة، مع صعود مبيعات العلامتين التجاريتين“تويوتا” و”لكزس” بأكثر من 3% في أوروبا، بينما انخفضت مبيعاتهما في آسيا 4%.

وزادت مبيعات الشركة في اليابان بنسبة 45% في أغسطس على أساس سنوي، أما في كوريا الجنوبية ارتفعت المبيعات 63%.

أما عن مبيعاتها من السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات فبلغت 11.88 ألف وحدة خلال أغسطس، ليصل الإجمالي المسجل في العام الحالي حتى الآن إلى 65.467 ألف سيارة.

وذلك مع صعود إنتاج الشركة اليابانية – بما يشمل الوحدات التابعة“دايهاتسو موتور” و”هينو موتورز”- أيضًا بنسبة 4% إلى المستوى القياسي 924.509 ألف وحدة.

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